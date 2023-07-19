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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تارت التفاح في 5 دقائق

تارت التفاح
تارت التفاح

تعتبر كيكة التفاح من أشهر أنواع الحلويات والذها،حيث تتميز بمذاقها الرائع والمميز، وتعتبر من الحلويات المفضلة عند الصغار والكبار، ويدخل التفاح المبشور مكونا أساسيا في تحضيرها، وتحتوي على عناصر مهمة ومفيدة إلى جسم الانسان، وتحتوي على سعرات حرارية عالية، ويمكن تحضيرها بالمنزل بطريقة جديدة، مكوناتها متوفرة فى كل بيت ، ويتم تحضيرها بسهولة وبأقل التكاليف ونقدم لك طريقة عمل كيكة التفاح المبشور.

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المقادير:

للتغليفة :
 3 حبات تفاح (مبشور)
نصف كوب سكر البني 
القرفة : رشّة
3 اكواب دقيق
2 كوب حليب
3 بيضات
كوب من زبدة
3 ملاعق صغيرةبيكنج بودر 
2 ملعقة صغيرة القرفة
ملعقة صغيرة الفانيليا
ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة مع البيض، والسكر، والطحين، والبيكنج باودر، والملح، والقرفة، والحليب والفانيليا جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي التفاح المبشور وقلبي جيداً حتى يتداخل مع المزيج.
حضري قالب كيك وادهنيه بالزبدة ورشيه بالطحين، ثم اسكبي مزيج الكيك في القالب.
أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى ينضج تماماً، ثم أخرجيه واتركيه حتى يبرد.
في وعاء على النار، ضعي السكر والقرفة وبرش التفاح، ثم حركي المكونات جيداً حتى يتغير لون التفاح، ثم اسكبي المزيج فوق الكيكة وقدميها.

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