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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعراض انسداد أوردة القدم.. تلزمك بالتوجه للطبيب

صدى البلد

يجب الانتباه إلى أي أعراض تشير إلى انسداد أو احتباس دم في الأوردة بالقدمين، حيث يمكن أن تكون هذه الحالة خطيرة وتتطلب التدخل الطبي العاجل، وإليك بعض الأعراض التي تلزمك بالتوجه للطبيب كشف عنها الدكتور أشرف إسماعيل استشارى العظام .

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أعراض انسداد أوردة القدم تلزمك بالتوجه للطبيب

تورم القدمين والكاحلين: يمكن أن يشير تورم القدمين والكاحلين إلى وجود انسداد في الأوردة، حيث يتراكم الدم في الأوردة ويؤدي إلى تورم الأنسجة المحيطة بالأوردة.

الآلام والحرقة: يمكن أن تشعر بآلام وحرقة في القدمين والساقين نتيجة لانسداد الأوردة وتراكم الدم فيها.

تغير لون الجلد: يمكن أن يتغير لون الجلد في القدمين والساقين إلى الأزرق أو الأرجواني بسبب احتباس الدم في الأوردة، وهذا يشير إلى حالة خطيرة ويتطلب التدخل الطبي العاجل.

صعوبة في السير: يمكن أن تشعر بصعوبة في السير بسبب الآلام والتورم في القدمين والساقين.

الشعور بالضعف والإعياء: يمكن أن يشعر بالضعف والإعياء نتيجة لتدفق الدم بشكل غير كافي إلى القدمين والساقين.

إذا كنت تشعر بأية من هذه الأعراض، فيجب عليك التوجه للطبيب على الفور لتشخيص الحالة والحصول على العلاج اللازم. يجب الانتباه إلى أن انسداد الأوردة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تشكل الجلطات الدموية والتهاب الأوعية الدموية، ولذلك يجب الحصول على العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن.

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