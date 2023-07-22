من داخل السيارة.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث ظهور |شاهد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ياسمين رئيس في الصور بإطلالة لافتة، من داخل سيارتها وظهرت بلوك كاجوال، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

بدأت النجمة ياسمين رئيس مرحلة التحضيرات لفيلمها "رحلة البحث عن فستان الزفاف" الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين رئيس تصوير مشاهدها بالفيلم خلال الـ 3 أسابيع المقبلة.





تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic.