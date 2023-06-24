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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

علامات تدل على الإصابة
علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

تعد جلطة اليد  من المشاكل الصحية الشائعة التي قد تسبب مضاعفات خطيرة في حالة إهمال علاجها أو انتقالها لأجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن تتشكل جلطات الدم في الأوردة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الكتف أو الزراعين ، في هذا التقرير نتعرف على أسباب جلطة اليد وأعراضها وطرق علاجها وفقاً لموقع medicalnewstoday.

 

أسباب جلطة اليد

 

عادًة ما تحدث جلطة اليد نتيجة التعرض لبعض الأسباب من بينها:

- سقوط جسم ثقيل على الأصابع.

- ارتداء خاتم صغير.

- إجراء جراحة في اليد أو الأصابع.

- الإصابة بالسكري.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الفشل الكلوي


الجلطة الدموية هي كتلة نصف صلبة من الدم تتشكل عادة لوقف الجرح من النزيف في بعض الأحيان ، قد تتكون جلطة دموية داخل الوريد


أنواع جلطة اليد:

هناك أكثر من نوع لجلطة اليد من بينها:

- جلطة الأوردة العميقة.

- جلطة الأوردة السطحية.

- جلطة متنقلة أي تحدث في مكان ثم تنتقل إلى مكان آخر.


أعراض جلطة اليد:

قد تظهر بعض الأعراض التي تكشف الإصابة بجلطة اليد ولا يجب إهمال هذه المشكلة حيث تتضح الأعراض في:

- التغييرات في اللون، قد تصبح  اليد والأصابع خاصةً شاحبة أو حمراء أو زرقاء اللون.

- ألم مفاجئ في الاصبع

- تقرحات صغيرة ومؤلمة تظهر على الأصابع.

-حكة.

- ارتفاع درجة حرارة الإصبع.

- التورم.

- احتباس السوائل.


عوامل خطر جلطة اليد:

يوجد بعض العوامل التي تزيد من الإصابة بجلطة اليد حيث تتضح في:

- السرطان.

- زيادة الوزن.

- بعد سن الأربعين.

- العلاج الكيميائي.

- الحمل.

- التدخين.


علاج جلطة اليد:

عادًة ما تتحلل جلطة اليد من تلقاء نفسها دون علاج ولكن في بعض الحالات يحتاج الأشخاص إلى العلاج وذلك عن طريق:

- تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب.

- الكمادات الدافئة.

- الجراحة.

- التدليك.

- مضادات التخثر.

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