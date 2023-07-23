فنان الفاير وركس بحفل تامر حسني: عملنا شيء مختلف لنجعل العالم ينظر إلينا

‏قال الفنان أحمد عصام إنه فخور بنجاح الـ "فاير وركس" الخاصة بحفلة الفنان تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدا أن أي شخص كان سيفعل أي شيء من أجل بلده.



‏وتابع أحمد عصام خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "يوسف الحسيني"، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن تامر حسني فنان جرئ وليس أي فنان لديه القدرة على تجربة حركة الطيران مع الألعاب النارية الذي قام بها تامر في حفلته الأخيرة قائلا: "أنا قلت له يا قلبك يا تامر محدش هيجيله قلب يعمل كده".



‏وأضاف أن ‏تامر حسني هو الذي قام بالحركة وليس "دوبلير"، وكل الكاميرات كانت تصوره، مضيفا أنه أراد عمل شيء مختلف ليجعل العالم كله ينظر إلينا.