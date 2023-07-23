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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو أديب يكشف تفاصيل خناقة مرتضي منصور.. ويوجه رسالة قاسية لميدو| فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب عن سبب خلافه مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وكواليس خاصة مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق .

وقال عمرو أديب في تصريحات عبر برنامج الحكاية المذاع على فضائية إم بي سي مصر: ميدو خرج من كام يوم يقول أن هناك مشكلة بيني وبين مرتضي منصور، لكن أذكر ميدو أنه هو السابق في الخلاف بيني وبين رئيس الزمالك السابق.

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وأضاف عمرو أديب: أحب أن أذكر ميدو بكواليس أزمتي مع مرتضي منصور، هي ظهور ميدو معي في البرنامج وفي ذلك الوقت قام رئيس الزمالك السابق بتهديدي أنا وميدو وحذرني من ظهوره معي في البرنامج ووجه وابل من السباب تجاه العالمي. 

وأكمل عمرو أديب: تحملت المسئولية وكنت أرغب في ظهورك معي وبعدها تحدثت معي وأخبرني العالمي أنه سيتصالح مع مرتضي منصور لمنع السباب والشتائم واستمرت خناقتي لمدة 15 سنة.

وأوضح أن مرتضي هدد بغلق المحطة في ذلك الوقت وكان ذلك سبب إصراري علي ظهور ميدو، ولم يكن رئيس الزمالك قادر علي غلق المحطة. 

واختتم عمر أديب تصريحاته قائلا: مرتضي منصور يعاني نتيجة أفعاله كل يوم بآية من آيات الله وبلاغات مختلفه وقضايا متنوعة.

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