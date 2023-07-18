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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: إمام عاشور خضع لجلسة تصوير داخل الأهلي بتيشيرت المارد الأحمر

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن صفقة انتقال اللاعب الدولي أمام عاشور إلى النادي الأهلي، مشيرا إلى أن هذا اللاعب غير مفيد للنادي الأهلي.

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إمام عاشور جوا النادي.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ الأهلي


وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن هناك معلومات بأن اللاعب تعاقد مع النادي الأهلي للعب في صفوفه، وهذا الأمر انتهى تماما واللاعب خضع لجلسة تصوير داخل النادي الأهلي بفانلة النادي الأحمر، الأمر الذي يعني قرب إعلان تفاصيل الصفقة للرأي العام الكروي.

 

إمام عاشور 


وتابع عمرو أديب، أن :"انا لو من الاهلي ما ادفعش غرامة إمام عاشور وابوظ الصفقة، وامام عاشور مش صفقة و مش هيكون مفيد للأهلي، واللاعب الدولي إمام عاشور مش إضافة يعني، ومش هيفرق معاكم، وساعات بيتاخد قرارا من باب المكيدة".

 

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