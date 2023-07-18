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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور جوا النادي.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ الأهلي

عمرو أديب
عمرو أديب

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مهمة للنادي الأهلي، بشأن صفقة انتقال اللاعب الدولي إمام عاشور إلى النادي، مشيرا إلى أن هناك أخبار بأن اللاعب حاليا يخضع لجلسة تصوير داخل النادي الأهلي بفانلة النادي.

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وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، أن: "اللاعب الدولي إمام عاشور مش إضافة يعني، ومش هيفرق معاكم، وساعات بيتاخد قرار من باب المكايدة".

إمام عاشور 

وتابع عمرو أديب،: "أنا لو من الأهلي، ما أدفعش غرامة إمام عاشور، وأبوَّظ الصفقة، وامام عاشور مش صفقة و مش هيكون مفيد للأهلي".

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