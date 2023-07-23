الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

يتساءل كثير من المواطنين عن تكرار قطع الكهرباء في بعض المناطق فى حين لا تفصل نهائيا فى مدن كاملة كشرم الشيخ والساحل الشمالي ومراسي والعلمين الجديدة ، فهل تستثنى وزارة الكهرباء بعض المناطق على حساب مناطق أخرى كما يعتقد البعض .

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدم السبب فى عدم فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق السياحية والصناعية طبقا لخطة تخفيف الأحمال التى تتبعها الدولة منذ بضعة أيام .



وأوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء التابع لها هذه المدن تسير طبقا لتعليمات متابعة تخفيف الأحمال على مختلف المناطق، ولكن معظم القرى السياحية تعتمد على التغذية الكهربائية من قبل شركة توزيع خاصة بالقرى السياحية والمناطق المجاورة تكون مهمتها توفير الطاقة الكهربائية وتوزيعها من خلال استخدام المولدات وماكينات توليد خاصة ومملوكة لها غير تابعة لشركة توزيع الكهرباء ، وحاصلة على رخصة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتابع المصدر أن مراسي تمتلكها مجموعة إعمار ولديها شبكة تغذية خاصة بعيدة عن شركة البحيرة لتوزيع.

مواعيد انقطاع الكهرباء

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر منشورا على صفحتها الرسمية على فيس بوك أمس حددت فيه مواعيد انقطاع الكهرباء تنفيذا لخطة تخفيف الأحمال، التي تتبعها وزارة الكهرباء منذ بضعة أيام .

وجاء فى منشور الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في انقطاع الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة .

كما حذرت المواطنين من استخدام المصاعد في تلك الأوقات التى يتم فيه انقطاع الكهرباء حفاظا على سلامتهم .

ونوهت الشركة فى منشورها أنه سيتم تفعيل برنامج انقطاع الكهرباء بدءا من منتصف ليلة السبت 22 يوليو ولم تحدد الشركة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال وعودة الشبكة لطبيعتها .

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ذكر أن برنامج تخفيف الأحمال التى لجأت إليه الوزارة، بسبب موجة الحر الشديدة التى أدت الى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال سنتنهى خلال يومين أو ثلاثة.

وقال الوزير فى تصريح لصدى البلد، إننا لم نلجأ لخطة تخفيف الأحمال نتيجة وجود عجز فى الإنتاج فلدينا فائض يصل إلى 10 آلاف ميجاوات ،ولكن نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما أدى لارتفاع فى استهلاك الكهرباء، فتسبب ذلك فى خفض ضغط الغاز فى محطات إنتاج الكهرباء.

وأوضح الوزير أنه يتم بقدر الإمكان التوزيع العادل فى فترات انقطاع التيار على مختلف المناطق، مراعاة للمواطنين .

وكانت البلاد قد شهدت خلال اليومين الماضيين انقطاعات في التيار الكهربائي فتسبب ذلك فى شكاوى المواطنين من الانقطاعات الطويلة والمتكررة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كشف خلال اجتماع الحكومة الذى عقد أمس، الأربعاء، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.