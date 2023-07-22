عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

صدى البلد

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر منشورا على صفحتها الرسمية على فيس بوك تحدد فيه مواعيد انقطاع الكهرباء  تنفيذا لخطة تخفيف الأحمال التى تتبعها وزارة الكهرباء منذ بضعة أيام .

وجاء فى منشور الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء فى انقطاع  الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألاتزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة .

txt

وزير الكهرباء للمواطنين ردًا على شكوى انقطاع التيار: استحملونا كام يوم

txt

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

كما حذرت المواطنين من استخدام المصاعد فى تلك الأوقات التى يتم فيه انقطاع الكهرباء حفاظا على سلامتهم .

ونوهت الشركة فى منشورها أنه سيتم تفعيل برنامج انقطاع الكهرباء  بدءا من منتصف ليلة السبت 22 يوليو ولم تحدد الشركة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال وعودة الشبكة لطبيعتها .


وكان  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  ذكر أن برنامج  تخفيف الأحمال التى لجأت إليه الوزارة، بسبب موجة الحر الشديدة التى أدت الى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال سنتنهى خلال يومين أو ثلاثة.


وقال الوزير فى تصريح لصدى البلد، إننا لم نلجأ لخطة تخفيف الأحمال نتيجة وجود عجز فى الإنتاج فلدينا فائض يصل إلى 10 آلاف ميجاوات ،ولكن  نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما أدى لارتفاع فى  استهلاك الكهرباء، فتسبب ذلك فى خفض ضغط الغاز فى محطات إنتاج الكهرباء.

وأوضح الوزير أنه يتم بقدر الإمكان التوزيع العادل فى فترات انقطاع التيار على مختلف المناطق، مراعاة للمواطنين .

وكانت البلاد قد شهدت خلال اليومين الماضيين انقطاعات في التيار الكهربائي فتسبب ذلك فى شكاوى المواطنين من الانقطاعات الطويلة والمتكررة.


وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كشف  خلال اجتماع الحكومة الذى عقد أمس، الأربعاء، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وكانت وزارة الكهرباء قد أصدرت بيانا منذ عدة أيام تشير فيه   وصول الأحمال الكهربائية خلال ساعة الذروة الى35 ألف  ميجاوات، وذلك لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة، فيما أشارت الى أن  القدرات الكهربائية المتاحة بلغت 44900 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات.

FB_IMG_1690048213693
FB_IMG_1690048213693
انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال وزارة الكهرباء الكهرباء القابضة لكهرباء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

الكيلو بـ50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

وضع حنة على يديه .. نقابة الموسيقيين توضح موقفا من غناء ويجز بفلاشة

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

قبة حرارية.. الأرصاد تفاجئ المواطنين: الموجة الحارة مكملة معانا

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

ترشيحاتنا

بسبب الانقطاع المتكرّر للتيار|محمد الباز: «تصريحات وزير الكهرباء لم تقنع المواطن بتلاتة أبيض»

لو النور بيقطع عندك.. طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

حلم اللقب يقترب|سيراميكا كليوباترا يتقدم على المصري في الشوط الأول بنهائي كأس الرابطة

الغرفة التجارية : اللي هيجيب أساسيات الأجهزة الكهربائية محتاج 70 ألف جنيه

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وركود في المبيعات

بيان القابضة لكهرباء مصر.. أحمد موسى: مدة فصل التيار لن تزيد على ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

بيضحك عليك.. أسعار السجائر تتخطى 70 جنيهًا والتجار يصنعون الأزمة.. تفاصيل

فيديو

تعرضت للخيانة .. علا رامي تعود بتصريحات مثيرة عقب غياب طويل عن الشاشة

جامعة المنصورة تكتشف ديناصورا مصريا عاش قبل 75 مليون سنة.. فيديو جراف

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال تسليم شهادات الإعفاء الطبي

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ