منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر منشورا على صفحتها الرسمية على فيس بوك تحدد فيه مواعيد انقطاع الكهرباء تنفيذا لخطة تخفيف الأحمال التى تتبعها وزارة الكهرباء منذ بضعة أيام .

وجاء فى منشور الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء فى انقطاع الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألاتزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة .

كما حذرت المواطنين من استخدام المصاعد فى تلك الأوقات التى يتم فيه انقطاع الكهرباء حفاظا على سلامتهم .

ونوهت الشركة فى منشورها أنه سيتم تفعيل برنامج انقطاع الكهرباء بدءا من منتصف ليلة السبت 22 يوليو ولم تحدد الشركة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال وعودة الشبكة لطبيعتها .



وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ذكر أن برنامج تخفيف الأحمال التى لجأت إليه الوزارة، بسبب موجة الحر الشديدة التى أدت الى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال سنتنهى خلال يومين أو ثلاثة.



وقال الوزير فى تصريح لصدى البلد، إننا لم نلجأ لخطة تخفيف الأحمال نتيجة وجود عجز فى الإنتاج فلدينا فائض يصل إلى 10 آلاف ميجاوات ،ولكن نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما أدى لارتفاع فى استهلاك الكهرباء، فتسبب ذلك فى خفض ضغط الغاز فى محطات إنتاج الكهرباء.

وأوضح الوزير أنه يتم بقدر الإمكان التوزيع العادل فى فترات انقطاع التيار على مختلف المناطق، مراعاة للمواطنين .

وكانت البلاد قد شهدت خلال اليومين الماضيين انقطاعات في التيار الكهربائي فتسبب ذلك فى شكاوى المواطنين من الانقطاعات الطويلة والمتكررة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كشف خلال اجتماع الحكومة الذى عقد أمس، الأربعاء، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وكانت وزارة الكهرباء قد أصدرت بيانا منذ عدة أيام تشير فيه وصول الأحمال الكهربائية خلال ساعة الذروة الى35 ألف ميجاوات، وذلك لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة، فيما أشارت الى أن القدرات الكهربائية المتاحة بلغت 44900 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات.