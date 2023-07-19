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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

صدى البلد

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن سبب انقطاع تيار الكهرباء هذه الأيام تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، الذ تشهده معظم بلدان العالم.

وأوضح المصدر أن تكرار انقطاع التيار نتيجة قرارات بـ تخفيف الأحمال، خاصة مع تزايد الأحمال الكهربية خلال اليومين الماضيين لتصل لأول مرة إلى أقصى استهلاك وصلت إليه خلال كل الأعوام السابقة 34650  ميجاوات، لافتا إلى وجود فائض فى القدرات الكهربائية تعدى أكثر من 10 آلاف ميجاوات، وتبلغ  القدرات الكهربائية المتاحة 44900 ميجاوات؛ لذلك فالسبب ليس وجود عجز إطلاقا في القدرات، لكن لجأ قطاع الكهرباء إلى إلى اتباع سياسة تخفيف الأحمال لتوفير الغاز المستخدم فى إنتاج الكهرباء.

خطة ترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء

وأشار المصدر إلى أن الدولة تطبق خطة لترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء، من أجل زيادة التصدير من أجل توفير العملة الصعبة، وقد تم بالفعل منذ أشهر قليلة تطبيق خطة لتخفيف الأحمال استمرت لمدة يومين لكن تم إنهائها بعد شكاوى متكررة من انقطاع التيار فى محافظات مصر وخاصة مدينة الإسكندرية.

وكشف المصدر المسؤول عن صدور بيان رسمي من مجلس الوزراء لتوضيح سبب انقطاع التيار الكهربائي للناس خاصة بعد تعدد الشكاوى بشكل لافت، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

استقرار التغذية الكهربائية

فيما أصدرت وزارة الكهرباء بيانا منذ بومين تؤكد على استقرار التغذية الكهربائية رغم زيادة  الأحمال  بنسبة لم نصل إليها من قبل ، وأكدت على أن السبب يعود  للتطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة
https://eservices.eehc.gov.eg/

الكهرباء انقطاع تيار الكهرباء انقطاع التيار تكرار تخفيف الأحمال

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