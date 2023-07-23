متحدث الكهرباء يفسر التحذير العاجل حول مواعيد فصل التيار من منتصف الليل

قدم أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء شرحا لـ بيان الشركة القابضة للكهرباء بشأن قطع التيار عند منتصف هذه الليلة.

كما قدم المتحدث باسم وزارة الكهرباء مثالا يوضح المقصود من بيان شركة الكهرباء، أن احتمالية فصل التيار، وفقا لبيان الشركة، تكون في تمام الساعة 11:50 دقيقة أو في تمام الساعة 12:10 على سبيل المثال، وفي حال عدم انقطاع التيار من المحتمل، فصل التيار الكهربائي في تمام الساعة التالية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء إمكانية انتهاء أزمة التيار الكهربائي، قائلا: "بأكد أن بيان رئيس الوزراء أنه مع منتصف الأسبوع الجاري تنتهي الأزمة إن شاء الله".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن قطع التيار سيكون لمدة ساعة، ولن تتجاوزها إلا في أضيق الحدود، كما أوضح أن مدة انقطاع التيار تكون وفقا للمدينة ونسبة الأحمال بها، وأكد متحدث وزارة الكهرباء أن بيان شركة الكهرباء جاء لطمأنة المواطنين، مضيفا: "نسعى إلى القضاء على أزمة فصل التيار الكهربائي".

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وكان الشركة القابضة للكهرباء أصدرت بيانا أوضحت فيه أنه سيتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال، طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

"لم تحدد الشركة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال وعودة الشبكة لطبيعتها"

كما حذرت الشركة القابضة للكهرباء المواطنين من استخدام المصاعد في تلك الأوقات التي يتم فيه انقطاع الكهرباء حفاظا على سلامتهم .

وأشارت الشركة في منشورها إلى أنه سيتم تفعيل برنامج انقطاع الكهرباء بدءًا من منتصف ليلة السبت 22 يوليو ولم تحدد الشركة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال وعودة الشبكة لطبيعتها.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذكر، الأريعاء الماضي، أن برنامج تخفيف الأحمال التي لجأت إليه الوزارة، بسبب موجة الحر الشديدة التي أدت الى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال ستنتهى خلال يومين أو ثلاثة.