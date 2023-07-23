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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الكهرباء: تخفيف الأحمال يتم وفق حسابات.. وبعض المناطق لن ينقطع عنها التيار

المتحدث باسم الكهرباء
المتحدث باسم الكهرباء

حل الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ضيفا على الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" من خلال مداخلة هاتفية للحديث للمرة الأولى عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، والعمل من خلال تخفيف الأحمال في الفترة الحالية، وكل ما يتعلق بهذا الأمر. 

ويعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر واحد من الأمور التي أثارت تساؤلات عديدة لدى المواطنين خلال الأيام الماضية، إذ حرص "حمزة" على الخروج من أجل حسم الجدل في العديد من التفاصيل الهامة الخاصة بتخفيف الأحمال في الفترة الحالية، وتنظيم الأمر بصورة أكبر لتخفيف الضرر على المواطنين. 

عاجل.. تعليق هام من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

وأكد د. أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه بدءاً من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"،   إن تخفيف الأحمال يتم وفقًا لتصنيفات المناطق وجدول التناوب، وبحسب الأحمال، مشددًا على أنه يوجد منشآت لا يمكن قطع التيار عنها نهائيًا، مثل المستشفيات.

وذكر أنه يتم قطع التيار وفقًا للأحمال المطلوبة في كل منطقة، والبيان هدفه طمأنة الناس في ظل الأنشطة المرتبطة بالكهرباء، والتي تثير تخوفاً لدى البعض، مثل أعطال الأسانسير، وبالتالي جاء البيان ليعلم الجميع التوقيتات.

متحدث الكهرباء : هذه الأماكن لن ينقطع عنها التيار الفترة المقبلة

وواصل المتحدث باسم الكهرباء، أنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الاحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه بدأ من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

واستكمل، أن تخفيف الأحمال يتم وفقًا لتصنيفات المناطق وجدول التناوب، وبحسب الأحمال، مشددًا على أنه يوجد منشآت لا يمكن قطع التيار عنها نهائيًا، مثل المستشفيات.

وأشار، إلى أنه يتم قطع التيار وفقًا للأحمال المطلوبة في كل منطقة، والبيان هدفه طمأنة الناس في ظل الأنشطة المرتبطة بالكهرباء، والتي تثير تخوف لدي البعض، مثل أعطال الأسانسير، وبالتالي جاء البيان ليعلم الجميع توقيتات.

الكهرباء أيمن حمزة انقطاع التيار الكهربائى تخفيف الأحمال عمرو خليل برنامج من مصر سي بي سي

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