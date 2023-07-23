تنسيق الجامعات 2023 …خطوات التسجيل باختبارات القدرات  .. تفاصيل و شروط النجاح باختبارات الفنون الجميلة و التربية الفنية

تنسيق الجامعات 2023 :
- نكشف خطوات التسجيل باختبارات القدرات
- تربية فنية حلون تكشف شروط النجاح باختبارات القدرات
- فنون جميلة الزمالك : اختبارات القدرات تنقسم الى تخصصي الفنون والعمارة
تتابع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تسجيل أسماء لطلاب الراغبين باجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة للكليات بتنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.
ويتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg
و يتساءل اغلب الطلاب عن الفرق بين اختبارات الكليات و التخصصات المختلفة خاصة كليتي الفنون الجميلة و التربية الفنية ، و قد كشفت جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 التفاصيل الخاصة باختبارات الكليتين .
حيث كشفت ادارة كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك يتطلب الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة عند آداء الاختبار وهي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه، عدد ٢ صورة شخصية.
ويشمل اختبار قدرات كلية التربية الفنية اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف.
وعلى الطالب إحضار الأدوات الخاص به و التى تشمل “ أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، الوان خشبية، أدوات هندسية ” .
وتكون اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية علي ثلاثة أجزاء:
- الجزء النظري :
ويقيس معلومات الطالب الفنية.
- التعبير الفني:
وهو اختبار يهدف للتعرف على مهارات الطالب وقدرته الفنية في التعبير عن المشروعات القومية الهامة على سبيل المثال، وكذلك الأحداث الجارية العالمية و المحلية.
- اختبار التصميم الابتكاري:
- يهدف لقياس قدرة الطالب كي يستطيع تنظيم العناصر والأفكار الفنية في المساحة المحددة، هو وضع فكرة بسيطة تستخدم الرسوم المعبرة، وكذلك اختيار العناصر الملائمة للتصميم.
و يجب للنجاح بأختبارات القدرات بكلية التربية الفنية ان يحصل الطالب على نسبة 60% في جميع الاختبارات .
كما كشفت الدكتور أميمة يحي وكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات الفنون الجميلة الاختبارات و التفاصيل الخاصة بالدراسية بها.
حيث تشمل نقاط اختبارت القدرات لشعبتي الفنون و العمارة تشمل الأتي :
- الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب.
- يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.
- يتضمن الامتحان أجزاءً خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.
وتنقسم اختبارات الفنون الجميلة إلى قسمين هما الفنون والعمارة.
بالنسبة لامتحان الفنون:
- العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.
- المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.
- الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.
أما عن امتحان العمارة :
- العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي .
- الزمن المخصص هو ساعتان ونصف للتصميم المعمارى العملي.
وأعلنت الجامعة أنه يجب على طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 اتباع مجموعة من الخطوات لتسجيل لاختبارات القدرات 2023 وهي:
- يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 15/7/2023 وحتى 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:
https://tansik.digital.gov.eg
ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.
- يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:
http:// kodrat.helwan.edu.eg/
عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.
- يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت) ماعدا فوري.
- يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:
http:// kodrat.helwan.edu.eg/
- يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.
- ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.
- يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.