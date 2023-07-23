عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تنسيق الجامعات 2023 …خطوات التسجيل باختبارات القدرات  .. تفاصيل و شروط النجاح باختبارات الفنون الجميلة و التربية الفنية

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2023 : 

  • نكشف خطوات التسجيل باختبارات القدرات
  • تربية فنية حلون تكشف شروط النجاح باختبارات القدرات
  • فنون جميلة الزمالك : اختبارات القدرات تنقسم الى تخصصي الفنون والعمارة

تتابع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تسجيل أسماء لطلاب الراغبين باجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة للكليات بتنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023. 

ويتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

و يتساءل اغلب الطلاب عن الفرق بين اختبارات الكليات و التخصصات المختلفة خاصة كليتي الفنون الجميلة و التربية الفنية ، و قد كشفت جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 التفاصيل الخاصة باختبارات الكليتين . 

حيث كشفت ادارة كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك يتطلب الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة عند آداء الاختبار وهي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه، عدد ٢ صورة شخصية.

ويشمل اختبار قدرات كلية التربية الفنية اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف.

وعلى الطالب إحضار الأدوات الخاص به و التى تشمل “ أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، الوان خشبية، أدوات هندسية ” .

 

وتكون اختبارات القدرات  بكلية التربية الفنية علي ثلاثة أجزاء:

  • الجزء النظري :
    ويقيس معلومات الطالب الفنية.
  • التعبير الفني:
    وهو اختبار يهدف للتعرف على مهارات الطالب وقدرته الفنية في التعبير عن المشروعات القومية الهامة على سبيل المثال، وكذلك الأحداث الجارية العالمية و المحلية.
  •  اختبار التصميم الابتكاري:
    - يهدف لقياس قدرة الطالب كي يستطيع تنظيم العناصر والأفكار الفنية في المساحة المحددة، هو وضع فكرة بسيطة تستخدم الرسوم المعبرة، وكذلك اختيار العناصر الملائمة للتصميم.

و يجب للنجاح بأختبارات القدرات بكلية التربية الفنية ان يحصل الطالب على نسبة 60% في جميع الاختبارات . 

 

كما  كشفت الدكتور أميمة يحي وكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات الفنون الجميلة  الاختبارات و التفاصيل الخاصة بالدراسية بها.

حيث تشمل  نقاط اختبارت القدرات لشعبتي الفنون و العمارة تشمل الأتي : 

  • الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب.
  • يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.
  • يتضمن الامتحان أجزاءً خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.

وتنقسم اختبارات الفنون الجميلة إلى قسمين هما الفنون والعمارة.

بالنسبة لامتحان الفنون:

  • العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.
  • المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.
  • الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم  لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة  شعبة فنون.

أما عن امتحان العمارة :

  • العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي .
  • الزمن المخصص هو ساعتان ونصف للتصميم المعمارى العملي.

 

وأعلنت الجامعة أنه يجب على طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 اتباع مجموعة من الخطوات لتسجيل  لاختبارات القدرات 2023 وهي:

  • يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 15/7/2023 وحتى 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:
    ‏https://tansik.digital.gov.eg
    ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.
  •  يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:
    ‏http:// kodrat.helwan.edu.eg/
    عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.
  •  يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت)   ماعدا فوري.
  •  يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:
    ‏http:// kodrat.helwan.edu.eg/
  •  يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.
  • ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.
  •  يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.
اختبارات القدرات 2023 اختبارات القدرات اختبارات الكليات التخصصات المختلفة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

شوبير يكشف أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

اللاعيبة زهقت.. شوبير يكشف كواليس من داخل معسكر الأهلي

الكهربا مش هتقطع تاني في الوقت ده| بشرى من الحكومة للمواطنين .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الري: مشروعات حماية الشواطئ ببورسعيد عملت على اكتساب أراض جديدة

بطلة فيديو القفز من البلكونة بالمنيرة الغربية تروي تفاصيل معاناتها مع زوجها

العالم يتغنى بـ سيراميكا كليوباترا.. الصحف المحلية: فريق بطل.. وسكاي نيوز: أعاد لنا أيام السحر والجمال في الملاعب.. شاهد

القبة الحرارية تضرب من جديد.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا لهذه الفئات

زيادة ضريبة الدخل العام الجاري.. وإعفاء هؤلاء الموظفين| تفاصيل

تفاصيل اجتماع أسوريو بلاعبى الزمالك قبل السفر للبطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست أوي.. إطلالة نسمة محجوب بعد خسارة وزنها تشعل السوشيال ميديا

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

10 أسباب تجعلك تمارس العلاقة الزوجية صباحا

مين يقدر ياكلها.. سر إنتاج الجبنة الشيدر السوداء من الفحم

فيديو

1850 جنيها فقط| أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023

وزن ثقيل جدًا.. لحظة وفاة لاعب كمال أجسام شاب في أندونيسيا.. فيديوجراف

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ