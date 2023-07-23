تنسيق الجامعات 2023 …خطوات التسجيل باختبارات القدرات  .. تفاصيل و شروط النجاح باختبارات الفنون الجميلة و التربية الفنية

تنسيق الجامعات 2023 :

نكشف خطوات التسجيل باختبارات القدرات

تربية فنية حلون تكشف شروط النجاح باختبارات القدرات

فنون جميلة الزمالك : اختبارات القدرات تنقسم الى تخصصي الفنون والعمارة

تتابع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تسجيل أسماء لطلاب الراغبين باجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة للكليات بتنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

ويتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

و يتساءل اغلب الطلاب عن الفرق بين اختبارات الكليات و التخصصات المختلفة خاصة كليتي الفنون الجميلة و التربية الفنية ، و قد كشفت جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 التفاصيل الخاصة باختبارات الكليتين .

حيث كشفت ادارة كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك يتطلب الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة عند آداء الاختبار وهي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه، عدد ٢ صورة شخصية.

ويشمل اختبار قدرات كلية التربية الفنية اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف.

وعلى الطالب إحضار الأدوات الخاص به و التى تشمل “ أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، الوان خشبية، أدوات هندسية ” .

وتكون اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية علي ثلاثة أجزاء:

الجزء النظري :

ويقيس معلومات الطالب الفنية.

التعبير الفني:

وهو اختبار يهدف للتعرف على مهارات الطالب وقدرته الفنية في التعبير عن المشروعات القومية الهامة على سبيل المثال، وكذلك الأحداث الجارية العالمية و المحلية.

اختبار التصميم الابتكاري:

- يهدف لقياس قدرة الطالب كي يستطيع تنظيم العناصر والأفكار الفنية في المساحة المحددة، هو وضع فكرة بسيطة تستخدم الرسوم المعبرة، وكذلك اختيار العناصر الملائمة للتصميم.

و يجب للنجاح بأختبارات القدرات بكلية التربية الفنية ان يحصل الطالب على نسبة 60% في جميع الاختبارات .

كما كشفت الدكتور أميمة يحي وكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات الفنون الجميلة الاختبارات و التفاصيل الخاصة بالدراسية بها.

حيث تشمل نقاط اختبارت القدرات لشعبتي الفنون و العمارة تشمل الأتي :

الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب.

يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.

يتضمن الامتحان أجزاءً خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.

وتنقسم اختبارات الفنون الجميلة إلى قسمين هما الفنون والعمارة.

بالنسبة لامتحان الفنون:

العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.

المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.

الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.

أما عن امتحان العمارة :

العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي .

الزمن المخصص هو ساعتان ونصف للتصميم المعمارى العملي.

وأعلنت الجامعة أنه يجب على طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 اتباع مجموعة من الخطوات لتسجيل لاختبارات القدرات 2023 وهي: