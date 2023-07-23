تطور خطير.. الجيش الأوكراني قصف منطقة زولوتاريفكا بـ الذخائر العنقودية

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الاحد، أن الجيش الأوكراني قصف منطقة زولوتاريفكا في إقليم دونباس بـ الذخائر العنقودية.

وفي وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية ضد المدنيين يؤكد عدم سيطرة أمريكا على "دميتها".

يأتي ذلك تعليقًا على ما أعلنته وكالة "نوفوستي" الروسية بشأن مقتل مراسلها روستيسلاف جورافليف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوريجيا.

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على مقتل أحد الصحفيين بزابوريجيا، مؤكدة أن كل المؤشرات بخصوص الهجوم الأوكراني الذي استهدف مجموعة من الصحفيين تدل على أنه ليس صدفة وأن نظام كييف يواصل إرهابه.

كما قال نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الولايات المتحدة تتجاوز 'كل الخطوط الحمراء الأخلاقية' من خلال تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية التي قتلت المراسل الحربي الروسي روستيسلاف زورافليف وجرحت، من بين آخرين، مصور وكالة الأنباء كونستانتين ميخالشيفسكي.

وكتب بوليانسكي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة تقتل الأبرياء فقط في أوكرانيا".