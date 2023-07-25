أحمد الكيال يقترب من صفوف منتخب السويس

ارتبط أسم أحمد الكيال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغابة، بالانتقال إلى الدوري الليبي لكرة القدم، تزامناً مع إنطلاق الموسم الجديد 2023/2024.

ودخل أحمد محمد علي مصطفي، وشهرته "أحمد الكيال"، في مفاوضات مكثفة، قبل بدأ العام الرياضي المقبل، من أجل حسم الانتقال، وهو حالياً في مفاضلة بين أكثر من نادي، لعل أبرزهم المهدية والافريقي.

ويراهن كل من الناديين المنتيمان إلى الدوري الليبي الدرجة الثانية، على ضم اللاعب، صاحب الـ 20 عاماً، خاصة انه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

كما حظي الـ cv الخاص باللاعب، على إعجاب الكشافين بالممتاز ب، وسط اهتمام كبير جداً، من عدة أنديه، تشارك في مسابقة الدوري المصري ب.

ويأتي منتخب السويس، على رأس المهتمين بضم اللاعب - مواليد 2002، إلى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي، المشارك في الدوري المصري الدرجة الثانية 2024/2023.

يذكر أن اللاعب أحمد الكيال، قد انتقل إلى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الغابه، قادماً من صفوف الفريق الاول بنادي اجياد، وهو في سن 18 عاماً.