غامض.. سمير فكري يكشف موقفه من المشاركة بمواجهة الأهلي بالكأس

أكد سمير فكري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أنه وقع بالفعل مع نادي البنك الأهلي، للرحيل إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع “فكري” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان من المفترض أن ينهي البنك الأهلي صفقتي خلال الأيام الماضية بالشرط الجزائي البالغ 4 ملايين جنيه، ولكن لا أعلم سبب توقف الأمور".

موقف سمير فكري من مواجهة الأهلي

واختتم سمير فكري: "حتى الآن لا أعلم موقفي حول المشاركة ضد الأهلي في كأس مصر من عدمه والموقف بالنسبة لي حتى الآن غامض، ولكني أتدرب بشكل طبيعي لحين معرفة مصيري".