إصابة وأزمة البديل.. أوسوريو يستعين بثلاثي الزمالك في البطولة العربية

يفتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مشواره في البطولة العربية غدا الجمعة، بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة العربية، رفقة النصر والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

ويبدأ فريق الزمالك مبارياته في البطولة العربية يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري في تمام الساعة 6 مساء غدا الجمعة.

أزمة بديل نجم الزمالك في البطولة العربية

يواجه فريق الزمالك أزمة في إختيار بدائل الجناح مصطفي شلبي الغائب عن البطولة العربية للإصابة.

ويفاضل خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك بين الثنائي سيد نيمار والسنغالي ابراهيما نداي من أجل شغل مكان مصطفي شلبي فى الجهة اليسري على أن يظل محمود عبدالرازق شيكابالا علي الدكة للدفع به فى الشوط الثاني.

الزمالك ممثل مصر في البطولة العربية

وتشهد البطولة العربية مشاركة الزمالك فقط من مصر، بعد انسحاب الأهلي وإقصاء طلائع الجيش من الدور الأول على يد أهلي طرابلس الليبي.

المتأهلان من مجموعة الزمالك، يضربان موعدًا في ربع نهائي البطولة العربية مع نظيرهما من المجموعة الرابعة.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

ويبدأ فريق الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

القنوات الناقلة للبطولة العربية

أعلنت شبكة قنوات ssc السعودية، عن نقلها جميع مباريات بطولة الأندية العربية التى ستنظمها الأراضي السعودية أواخر الشهر الجارى.

كما حصلت قنوات الكأس القطرية وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية والقناة الفضائية العراقية الرياضية وقناة “أون تايم سبورت on Tim sport” على حقوق بث مباريات البطولة العربية.

فيما تناقش قنوات “بي إن سبورت” أحقية نقلها لمباريات البطولة العربية عبر مفاوضات جادة.

الجوائز المالية للبطولة العربية

تضم المرحلة النهائية من البطولة العربية 16 فريقا، من بينها 6 من أبطال الدوريات في مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر، إضافة إلى 4 فرق بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 تمر من الأدوار التمهيدية.

وأعلن الاتحاد العربي، عن جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.

وتقام البطولة العربية 2023 على ملاعب المملكة العربية السعودية.

ثلاثي الزمالك خارج البطولة العربية

أصبح ثلاثى الزمالك خارج حسابات أسوريو فى البطولة العربية.

أصبح الثلاثي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمود شبانة خارج خيارات الزمالك الفنية للمشاركة في البطولة العربية.