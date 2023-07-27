عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة وأزمة البديل.. أوسوريو يستعين بثلاثي الزمالك في البطولة العربية

الزمالك والنصر السعودي
الزمالك والنصر السعودي

يفتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مشواره في البطولة العربية غدا الجمعة، بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة العربية، رفقة النصر والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

ويبدأ فريق الزمالك مبارياته في البطولة العربية يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري في تمام الساعة 6 مساء غدا الجمعة. 

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية والقنوات الناقلة

5 ألقاب محلية وقارية.. كولر يتفوق على 3 مدربين في الأهلي

أزمة بديل نجم الزمالك في البطولة العربية

يواجه فريق الزمالك أزمة في إختيار بدائل الجناح مصطفي شلبي الغائب عن البطولة العربية للإصابة.   

ويفاضل خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك بين الثنائي سيد نيمار والسنغالي ابراهيما نداي من أجل شغل مكان مصطفي شلبي فى الجهة اليسري على أن يظل محمود عبدالرازق شيكابالا علي الدكة للدفع به فى الشوط الثاني.

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

هبوط ناديين.. أبو صندوق يطرح حلولا لتفادي انهيار الأندية الشعبية بالدوري

الزمالك ممثل مصر في البطولة العربية

وتشهد البطولة العربية مشاركة الزمالك فقط من مصر، بعد انسحاب الأهلي وإقصاء طلائع الجيش من الدور الأول على يد أهلي طرابلس الليبي.

المتأهلان من مجموعة الزمالك، يضربان موعدًا في ربع نهائي البطولة العربية مع نظيرهما من المجموعة الرابعة.

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

الزمالك اليوم| حسم صفقة مدوية.. مصير طارق حامد.. واجتماع لمواجهة الاتحاد المنستيري

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

ويبدأ فريق الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس المقبل.

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

مركز ثامن .. زيزو يتقدم في ترتيب هدافي نادي الزمالك التاريخيين

القنوات الناقلة للبطولة العربية 

أعلنت شبكة قنوات ssc السعودية، عن نقلها جميع مباريات بطولة الأندية العربية التى ستنظمها الأراضي السعودية أواخر الشهر الجارى.

كما حصلت قنوات الكأس القطرية وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية والقناة الفضائية العراقية الرياضية وقناة “أون تايم سبورت  on Tim sport” على حقوق بث مباريات البطولة العربية.

فيما تناقش قنوات “بي إن سبورت” أحقية نقلها لمباريات البطولة العربية عبر مفاوضات جادة.  

تصفيات مونديال 2026| بوركينا فاسو منافس مصر.. تفوق للفراعنة وهذه القيمة التسويقية للمنتخبين

مينتاليتي صلاح وعمرو زكي .. أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

الجوائز المالية للبطولة العربية

تضم المرحلة النهائية من البطولة العربية 16 فريقا، من بينها 6 من أبطال الدوريات في مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر، إضافة إلى 4 فرق بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 تمر من الأدوار التمهيدية.

وأعلن الاتحاد العربي، عن جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.

وتقام البطولة العربية 2023 على ملاعب المملكة العربية السعودية.

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

غاوي مشاكل| سجلّ "خناقات" حسين الشحات في مباريات الأهلي محليًا وقاريًا

ثلاثي الزمالك خارج البطولة العربية 

أصبح ثلاثى الزمالك خارج حسابات أسوريو فى البطولة العربية. 

أصبح الثلاثي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمود شبانة خارج خيارات الزمالك الفنية للمشاركة في البطولة العربية. 

الزمالك البطولة العربية الاتحاد المنستيري أوسوريو النصر مصطفى شلبي سيد نيمار شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

17 مليار إسترليني| حكاية رقم ضخم يحدد قرار صلاح النهائي

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

البانية يتراجع .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يوليو 2023

مسيرة مشرفة.. نبيل الحلفاوي يشيد بنجم الزمالك بعد قرار الاعتزال

سعر عيار 24 اليوم 27-7-2023

منافس الزمالك.. النصر السعودي يتلقى خبرا سعيدا قبل البطولة العربية

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية والقنوات الناقلة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يتلقى خبرا سعيدا قبل البطولة العربية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

الأولوية للملف التجاري.. تعرف على تفاصيل القمة الروسية الإفريقية

راكب تخلص من حياته.. هبوط طائرة تركية اضطراريًا بالجزائر| تفاصيل

عمره 1500 عام وحر الصيف دمره.. كواليس احتراق تمثال بوذا في الصين| شاهد

إصابة وأزمة البديل.. أوسوريو يستعين بثلاثي الزمالك في البطولة العربية

محافظ قنا يزور موقع تسريب غاز الكلور بمدينة العمال.. وفاة شخص وإصابة 62

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 مليار إسترليني| حكاية رقم ضخم يحدد قرار صلاح النهائي

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

علاج الكوليسترول بكل أنواعه حتى الوراثي

لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ