بوتين يوجه رسالة للعالم بشأن أزمة الغذاء وتصدير الحبوب

أكد الرئيس الروسي بوتين، أنه سيعمل على توفير الدعم لـ الدول الأفريقية، موضحًا أن انتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن، و الصادرات 47 مليون طن، وأن انتاج روسيا كان 156 مليون طن من الحبوب، و هناك توريد من القمح وصل لـ 60 مليون طن.

وأضاف خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حصة روسيا من القمح في الأسواق العالمية وصلت لـ 20 %، وأوكرانيا تورد 5%.

ولفت إلي أن هناك من يروج الأكاذيب خلال السنوات الماضية، وان بلاده ستستمر في دعم البلاد المحتاجة، بالموارد.

وتابع :" نبذل أقصى جهد لمنع وجود أزمة غذائية، وأن روسيا تولي اهتماما كبيرا بتوريد كميات كبيرة من القمح لـ أفريقيا ".

وكشف أن التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة في التبادل التجاري.