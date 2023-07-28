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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون في مجالات التعليم والتدريب مع الأكاديمية العربية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين صحة الإسكندرية والأكاديمية العربية

وقعت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية مع الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- بروتوكول تعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي و خدمة المجتمع لطب الفم والأسنان.

وصرحت الدكتورة أميرة طهيو أن بروتوكول التعاون يهدف لتدريب طلاب كلية طب الأسنان في مركز أبحاث طب الأسنان والمستشفيات التابعة للمديرية و كذلك قبول المرشحين من أطباء الأسنان بمديرية الشئون الصحية للتسجيل في البرامج التدريبية بكلية طب الأسنان بالأكاديمية والتعاون في مجال الأبحاث العلمية و تبادل الخبرات في المجال الإكلينيكي والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.

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و قد أشار الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الأكاديمية لإعداد خريج لديه من الخبرات العملية ما يجعله قادر على الاندماج في سوق العمل بالإضافة لدوره في المشاركة المجتمعية والإسهام الجاد في حل مشكلات الفم والأسنان على أسس علمية منهجية.

و أضاف دكتور أشرف سليم  مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية أن مركز أبحاث طب الأسنان والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة تعد مكاناً متميزاً لنقل الخبرة العملية للطلاب في المجال الإكلينيكي والتعاون المشترك و تبادل الخبرات بين الطرفين سيكون له دور كبير في تحقيق اقصى استفادة للطلاب بكلية طب الأسنان بالأكاديمية وكذلك أطباء الأسنان بمديرية الشئون الصحية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور طارق محمود علي عميد كلية طب الأسنان بالأكاديمية والدكتور أشرف سليم مدير الإدارة العامة لطب الأسنان والدكتورة هبة أمين مدير المكتب الفني و لفيف من قيادات الأكاديمية والمديرية.

يأتي هذا إيماناً بتكامل الخدمات و تبادل الخبرات بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من أجل تأهيل الكوادر المستقبلية علمياً و عملياً و تدريبياً للمشاركة الفعالة كأعضاء بالفريق الطبي و كذلك رفع كفاءة الأطقم الطبية لتحقيق خدمة صحية متكاملة.

الاسكندرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التعاون المشترك التعليم والتدريب الدكتور إسماعيل عبد الغفار الفم والأسنان المشاركة المجتمعية

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