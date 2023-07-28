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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. سخرية من مروان بابلو بعد ظهوره بالحجاب في حفل كايروكي وأحمد سعد يشعل مهرجان العلمين

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها  سخرية من مروان بابلو بعد ظهوره بالحجاب في حفل كايروكي وأحمد سعد يشعل مهرجان العلمين.

 

بالحجاب.. مروان بابلو مفاجأة أولى حفلات كايروكي في المنارة

فاجأ مغني الراب مروان بابلو جمهور حفل كايروكي في المنارة مساء الخميس بالظهور في الحدث، والغناء برفقة أمير عيد على المسرح، بشكل غامض مرتدي نظارة شمسية وحجاب على الرأس.

 

ايه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل حفله في مهرجان العلمين | فيديو

تألق الفنان أحمد سعد في حفله الذي أقيم مساء الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعدد من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

المخرج معتز التوني يحتفل بزفاف ابنة شقيقه| صور

احتفل المخرج معتز التوني بزفاف ابنة شقيقه المستشار محمد التوني بحضور الإعلامي الكبير عمرو الليثي و مجموعة كبيرة من رجال الدولة ومنهم علاء فؤاد رئيس المجالس النيابية

 

اليوم .. ترافيس سكوت يطرح ألبومه الجديد UTOPIA رغم إلغاء حفل الأهرامات

يستعد الرابر الأمريكي ترافيس سكوت لطرح ألبومه الجديد UTOPIA اليوم، رغم إلغاء حفله في الأهرامات الذي كان يخطط للكشف عن تفاصيل وأغاني ألبومه من خلاله. 

 

 

محمد سامي: 16 أغسطس موعد العرض الأول لفيلم خمس جولاتد

أكد الفنان الشاب محمد سامي، عن تفاصيل شخصيته بفيلم "خمس جولات"، المقرر طرحة في ١٦ أغسطس القادم 2023.


 

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