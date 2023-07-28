نشرة الفن.. سخرية من مروان بابلو بعد ظهوره بالحجاب في حفل كايروكي وأحمد سعد يشعل مهرجان العلمين

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سخرية من مروان بابلو بعد ظهوره بالحجاب في حفل كايروكي وأحمد سعد يشعل مهرجان العلمين.

فاجأ مغني الراب مروان بابلو جمهور حفل كايروكي في المنارة مساء الخميس بالظهور في الحدث، والغناء برفقة أمير عيد على المسرح، بشكل غامض مرتدي نظارة شمسية وحجاب على الرأس.

تألق الفنان أحمد سعد في حفله الذي أقيم مساء الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعدد من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

احتفل المخرج معتز التوني بزفاف ابنة شقيقه المستشار محمد التوني بحضور الإعلامي الكبير عمرو الليثي و مجموعة كبيرة من رجال الدولة ومنهم علاء فؤاد رئيس المجالس النيابية

يستعد الرابر الأمريكي ترافيس سكوت لطرح ألبومه الجديد UTOPIA اليوم، رغم إلغاء حفله في الأهرامات الذي كان يخطط للكشف عن تفاصيل وأغاني ألبومه من خلاله.

أكد الفنان الشاب محمد سامي، عن تفاصيل شخصيته بفيلم "خمس جولات"، المقرر طرحة في ١٦ أغسطس القادم 2023.



