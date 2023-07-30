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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاش مايوه.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

ريم مصطفى
ريم مصطفى

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن أحدث ظهور لها عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم مصطفى في الصورة بإطلالة صيفية متميزة مرتدية كاش مايوه جرئ، وقبعة على الرأس، خلال عطلتها الصيفية علي البحر.

فيلم "أهل الكهف"

ومن ناحية أخرى تستأنف الفنانة ريم مصطفى تصوير باقي مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" والذي يشاركها بطولته الفنان خالد النبوي إلى جانب عدد آخر من الفنانين والنجوم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى السينمائية هو فيلم "العنكبوت"، بطولة الفنان أحمد السقا، ومنى زكي، والفنان ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "سره الباتع" الذي عُرض خلال السباق الرمضاني السابق لعام 2023، والذي شاركها بطولته الفنان أحمد فهمي والفنان أحمد السعدني إلى جانب فنانين آخرين، والعمل كان من إخراج خالد يوسف وقد شهد انتقادات كثيرة عقب عرضه.

آخر أعمال ريم مصطفى التي عرضت على المنصات الإلكترونية

وأما عن آخر أعمال ريم مصطفى التي عرضت عبر منصة شاهد فكان مسلسل "الثمانية" والذي شاركها بطولته الفنان آسر ياسين والفنان أحمد داوود وخالد الصاوي ومحمد علاء وعدد آخر من النجوم والفنانين، والعمل من إخراج أحمد مدحت. 

ريم مصطفى ونجاح أول عمل لها بطولة مطلقة في "طير بينا يا قلبي"

وكانت قد حققت الفنانة ريم مصطفى نجاحا كبيرا في أول عمل درامي اجتماعي لايت، بعنوان “طير بينا يا قلبي” والذي أول بطولة مطلقة لها والذي شاركها به عدد من الفنانين والنجوم أبرزهم الفنان نور محمود والفنانة بسمة والطفل سليم والطفلة ريما مصطفى. 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٩_١٨٠٩٠٥

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