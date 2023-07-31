لأول مرة.. شكوي في الأمم المتحدة ضد غارات تركيا على العراق

أصبحت الغارات الجوية التي قامت بقي تركيا التي استهدفت مستشفى مدنيًا وقتلت ثمانية أشخاص في العراق موضوع شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وهذه هي القضية الأولى التي يتم رفعها بشأن قضية الضربات الجوية التركية ضد الشعب اليزيدي وذلك بعد أن دمر الهجوم الذي وقع في 17 أغسطس 2021 عيادة سيكينية الطبية في سنجار وخلف أكثر من 20 جريحًا.

قال المطالبون الأربعة، سواء كانوا ناجين أو شهودًا على الغارات الجوية، إنهم انتهكوا حقهم في الحياة بموجب القانون الدولي، كما هو مكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب تقرير خاص حصري نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأثنين.

علاوة على ذلك، يقول المدعون أن تركيا فشلت في التحقيق في مقتل المدنيين نتيجة الغارات الجوية وتزويد الضحايا بسبل انتصاف فعالة، مما يشكل انتهاكًا لحقوقهم في إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال بموجب العهد نفسه. وتم تقديم الشكوى أواخر الأسبوع الماضي واستغرق تحضيرها عامين.

ووصفت تركيا الغارات الجوية في ذلك الوقت بأنها محاولة للسيطرة على الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني وكذلك مقاومة سنجار، وهي قوة دفاع عن النفس اليزيدية. وتنفي مقاومة سنجار المزاعم التركية بأنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني العلماني.

يذكر الادعاء للأمم المتحدة أن المستشفى كان بالقرب من نقطة تفتيش مقاومة سنجار لكن لا توجد وحدات مسلحة تحمي بشكل مباشر المنشأة، التي أقيمت في منطقة مدنية. ويقول المطالبون إن القتلى الثمانية من العاملين بالمستشفى.

يُزعم أنه منذ عام 2017، وقع حوالي 80 يزيديًا ضحايا "لأضرار جانبية" من الضربات الجوية التركية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في العراق، حيث لجأ العديد من المقاتلين.

يؤكد الادعاء القانوني أن سيكينية كانت مستشفى مدنيًا بحتًا يديره مجلس سنجار، به 10 أسرّة وحوالي 20 شخصًا.

قدم أحد المشتكين، وهو موظف في المستشفى تم تحديده فقط على أنه شاهد عيان على الهجوم، قائلاً إنه لم يتعافى من العواقب العقلية والجسدية. قال شاهد ثالث، وهو قريب لأحد ضحايا الضربات، إنه لم يكن هناك أعضاء من حزب العمال الكردستاني في الموقع.

في 18 أغسطس 2021، زعمت وزارة الدفاع التركية أنها حيدت 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في عملية جوية. وفي وقت سابق من ذلك الأسبوع، استهدفت غارة جوية تركية سيارة في وسط سنجار، مما أسفر عن مقتل قائد ومقاتل من سنجار وإصابة ثلاثة أشخاص.

وقال عارف أبراهام، مدير وحدة المحاسبة: “هذه قضية ذات أهمية بالغة ورمزية تنطوي على انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية للمواطنين الإيزيديين من قبل الدولة التركية. لا يوجد عذر قانوني لاستهداف مستشفى مدني بثلاث غارات جوية متتالية في غضون 30 دقيقة، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة.”

وأضاف: "لطالما حظيت تركيا بالإفلات من العقاب وصمت المجتمع الدولي لاستهداف غير الأتراك خارج أراضيها بذريعة استهداف الإرهابيين. لجنة حقوق الإنسان هي الهيئة الوحيدة التي تحمل الاحتمال الواقعي لمحاسبة تركيا وتقديم تعويضات مفيدة للضحايا ".

أدت التوترات الأمنية المستمرة إلى إبطاء عودة الإيزيديين في المنفى، بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضدهم في عام 2014. وفي سنجار ومخيمات اللاجئين في شمال العراق، يلقي عشرات الآلاف من الإيزيديين النازحين باللائمة على غياب سلطة حاكمة واضحة وعدم ضمان سلامتهم وإعادة الخدمات العامة إلى المحافظة.

حثت حكومة بريطانيا تركيا والأكراد في العراق على تسوية خلافاتهم لكنها لم تدين بشكل مباشر الضربات الجوية التي شنتها تركيا.