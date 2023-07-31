ممثل الكيانات المصرية بالإمارات: الرئيس السيسي حريص على مصالح المواطنين بالخارج

قال محمد عبد الرازق ممثل الكيانات المصرية بالإمارات، إن مؤتمر رئيس الوزراء اليوم ودعمه وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمصريين في الخارج فاق التوقعات، مضيفا أنه تم أتخاذ الإجراءات الفعلية من وزيرة الدولة والهجرة بتأسيس شركة فعلية لمساعدة المصريين بالخارج، وأن يكون لهم ظور للاستثمار في مصر وجذب أبناء الوطن من الخارج، وأن الدولة المصرية حريصة على خلق فرص للاستثمار لهم.



وأضاف عبد الرازق خلال مداخله هاتفيه لبرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة تقديم الإعلامية لبني عسل، أن كان يسعي لفرص استثمارية في مصر، وبالفعل قامت الدولة المصرية بتأسيس شركة مساهمة مصرية.



ونوه ممثل الكيانات المصرية بالإمارات، إلى فكرة التأمينات الاجتماعية للمقيمين بالخارج، فقد قامت تناولت اليوم الوزيرة نيفين القباج موضوعات كبيرة للمصريين بالخارج، بالدولة المصرية حريصة على توصيل رسالة باهتمامها بالمصريين بالخارج مثل المصريين بداخل مصر.



واصبح هناك تسهيلات للموضوعات الخاصة بالتجنيد والتعليم، وأن الهدف الأسمى للمؤتمر مساعدة المصريين بالخارج هو تسهيل العقبات، وتسهيل فرص استثمارات داخل مصر.