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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| نصائح لتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء في الحر.. وفوائد لن تتخيلها لقشر التين الشوكي

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

حتى لو مجموعك بسيط.. أفضل النصائح لمساعدك على النجاح في المرحلة الجامعية

 

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يشعر بعض الطلاب الحاصلين على مجموع منخفض بالإحباط لذلك يقدم الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية روشتة للنجاح فى المرحلة الجامعية وهي الأهم أيا كانت الجامعة الملتحق بها.

 

10 نصائح لتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء في الحر الشديد| تعرف عليها

 

مع انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال بسبب حرارة الجو، يزداد استهلاك الكهرباء وترتفع الفواتير خلال فصل صيف؛ لذلك نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية علي الفيسبوك نصائح لخفض استهلاك الكهرباء وذكرت ١٠ نصائح لتوفير استهلاك الثلاجة للكهرباء.

 

فتش فى صوابع رجلك.. تعرف على أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول

 

حذر الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى، من 5 علامات تحذيرية في الأصابع والقدمين قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول ونصح بضرورة أخذ الإحتياط والإنتباه إليها .

 

الماس الكهربائي خطر يهدد حياتك .. وهذه نصائح لتجنبه

 

ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، المواطنين بشأن زيادة خطر حدوث ماس كهربائي أو حريق بسبب الكهرباء في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء، يجب على المستهلك أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث ماس كهربائى ناتج عن زيادة الاحمال مع ارتفاع درجة الحرارة.

 

بعد محاولة طلاب بالثانوية العامة التخلص من حياتهم.. هذا ما تفعله حبة الغلة بالجسم

 

حاول مجموعة من طلاب الثانوية العامة الإنتحار بإستخدام حبة الغلة، وذلك بعد تلقيهم نتائج الثانوية العامة، وشعورهم بالصدمة الكبيرة من عدم حصولهم على الدرجات المتوقعة.

 

متسبهوش للبياع تاني بعد اليوم.. فوائد لن تتخيلها لقشر التين الشوكي

 

التين الشوكي من الفاكهة الصيفية المميزة ، ويحبها الكبار والصغار ، ولها الكثير من الفوائد الصحية ، ولكن هل تخيلت أن  قشر التين الشوكي من الممكن أن يكون له فوائد عظيمة لن تتوقعها علي الاطلاق.

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