الماس الكهربائي خطر يهدد حياتك .. وهذه نصائح لتجنبه

ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، المواطنين بشأن زيادة خطر حدوث ماس كهربائي أو حريق بسبب الكهرباء في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء، يجب على المستهلك أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث ماس كهربائى ناتج عن زيادة الاحمال مع ارتفاع درجة الحرارة.

وقدم جهاز تنظيم وحماية مرفق الكهرباء ، عدة نصائح وإرشادات للمواطنين، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بضرورة توخي الحذر في متابعة الأجهزة الكهربائية وهناك عدة خطوات يجب اتباعها لتجنب حدوث ماس كهربائى خلال ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح لتجنب الماس الكهربائي:

تجنب بشكل نهائي استخدام المياه في إطفاء الحرائق المرتبطة بالماس الكهربائي، وذلك لأن الماء يعتبر عاملا موصلا طبيعيا للكهرباء، مما سيزيد من حدة وسرعة اشتعال الحرائق،

أغلق الأجهزة الكهربائية فى حالة السفر والرحلات الطويلة، ويجب فصل التيار الكهربائي عنها.

احرص على عدم ثنى سلك التوصيل الكهربي لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالأسلاك.

احرص دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.

لا تلمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي.

في حالة حدوث أي اشتعال للنيران داخل المحل التجاري، أو الوحدة السكنية، واستطعت معرفة الجهاز الكهربائي المتسبب في هذا الحريق،

احتفظ بجميع التوصيلات الكهربائية بعيدًا عن مناطق المشي ، وخاصة الأماكن التي في متناول الأطفال

يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية

قم سريعا على قطع التيار الكهربائي عنه، وذلك من خلال استخدام لوحة المفاتيح الأوتوماتيكية، الموجودة غالبا بجوار باب الوحدة السكنية أو المحل التجاري.

إذا كنت لا تستطيع السيطرة على الحريق، أو إطفائه، أو منعه من الانتشار، يجب الخروج سريعا من الوحدة السكنية، وإخلاء المكان من الموجودين به، واستدعاء سيارات الإطفاء سريعا.

ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة.

ضرورة إجراء الكشف والإختبار الدوري عليها لان عدم مراعاة ذلك قد يؤدى إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدى إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حرائق.

عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان ، واستدعاء رجال الإطفاء.

فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة فورًا عند ملاحظة سخونة الجهاز أو حدوث حركة اهتزازية زائدة.

عدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة والكابلات الكهربائية المكشوفة.

-تجنب تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها بتوصيل عدة أجهزة على مقبس واحد.

عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لأن تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.