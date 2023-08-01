فتش فى صوابع رجلك.. تعرف على أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول

حذر الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى، من 5 علامات تحذيرية في الأصابع والقدمين قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول ونصح بضرورة أخذ الإحتياط والإنتباه إليها .

أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول

وأوضح استشارى الكلى من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد هذه الأعراض والأسباب لإرتفاع نسبة الكوليسترول .

ظهور بقع صفراء دهنية على الجفون تسمى البقع الصفراء الجلدية. تشكل بروزات صفراء على اليدين والقدمين تسمى الأورام الصفراء. تورم وتخدر في القدمين قد يشير إلى مرض الشريان المحيطي. تغير لون أصابع القدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند البرودة وهو ما يسمى براينود. جفاف وتشقق الجلد خاصة حول الكاحلين قد يكون بسبب تراكم الكوليسترول.

لذا من المهم مراقبة أي تغيرات في الأصابع والقدمين وفحص نسبة الكوليسترول إذا لاحظت أي من هذه العلامات.

ما هي الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول؟

أهم الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول هي: