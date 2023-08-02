منير وإليسا والشاعري.. حفلات لكبار الفنانين في «الويك إيند» بمهرجان العلمين

رصد الإعلامي رامي الحلواني، موفد قناة «إكسترا نيوز»، الأجواء المختلفة في مدينة العلمين الجديدة والفعاليات المنتظرة في المهرجان، مؤكّدًا اعتدال الأجواء وحالة الطقس في العلمين الجديدة، إذ انخفضت نسبة الرطوبة كثيرًا مقارنة بالأيام الماضية.

وقال «الحلواني»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إنَّ مهرجان العلمين الجديد مستمر حتى 26 أغسطس، ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة فضلا عن إقامة حفلات فنية وغنائية في إجازات نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن الحفلات بدأت بالفنان تامر حسني، ومن بعده العديد من الفنانين مثل أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم... وغيرهم.

غدا حفل مدحت صالح و ريهام عبد الحكيم بالعلمين

وتابع: «لكل محبي وعشاق الطرب والموسيقى العربية، غدا الخميس يشهد حفلا غنائيا للفنان القدير مدحت صالح وريهام عبدالحكيم خلال فعاليات مهرجان العلمين»، مشيرا إلى أن حفل يوم الجمعة يناسب كل الفئات العمرية سواء الكبار أو الصغار، إذ أنه من المنتظر إحياء كلا من الفنانين محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة.

حفل تامر عاشور واليسا يوم السبت المقبل

وأشار إلى أنَّه من المقرر إقامة حفلا غنائيا لكلا من تامر عاشور واليسا يوم السبت المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكّدًا رواج وتنوع الحفلات والطربين فضلا عن الأنشطة الفعاليات التي يشهدها المهرجان.