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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وعدتني بالزواج وخدت مني فلوس.. اعترافات المتهم بقتل فتاة بالمنوفية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بعدة جروح متفرقة بالجسم أدت إلى وفاتها.


بالانتقال والفحص وبسؤال والدتها إتهمت (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلتها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بدائرة المركز لخلافات بينهما.  


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه عقب تحصل المجنى عليها منه على مبلغ مالى لشراء مصوغات ذهبية وإتمام إجراءات الزواج منه ، ورفضها عقب ذلك، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم  فى إرتكاب الواقعة .
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أجهزة وزارة الداخلية اعترافات المتهم الزواج السلاح الابيض امن المنوفية

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