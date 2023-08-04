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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

چوري بكر
چوري بكر

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير ذو شاق من الجانب كشف عن ساقيها وذا أكمام مكشوفة مما كشف عن التاتو أيضا، واتسم التصميم بالقماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت جوري بكر حذاء ذهبي ذا كعب عالي باللون، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات مما زاد من جاذبيتها وأناقتها أيضا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوري بكر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

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