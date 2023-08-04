عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان أنغام في جدة يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

أنغام
أنغام

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

بعد إعلان أرتباطها...10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل

txt

بفستان لافت.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالتها في الساحل |شاهد

تألقت أنغام في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد المطرزة التي زادت من جاذبيتها، وقد حمل فستانها توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

 

وتزينت أنغام ببعض المجوهرات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على تسريحة شعر متناسقة مع إطلالتها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/CvfnUueLeva/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

أنغام أزمة أنغام إطلالة أنغام إطلالة الفنانة أنغام أنغام في جدة اخبار انغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان أرتباطها...10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل

نشرة المرأة و الصحة| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل بعد ارتباطها.. أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

طريقة عمل عجة البيض بالخضرة| بمذاق لا يقاوم

بفستان لافت.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالتها في الساحل |شاهد

3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

طريقة عمل بيف ستروجانوف| أحلى من المطاعم

بفستان جريء.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

ترشيحاتنا

فستان أنغام في جدة يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. بسبب بوسة لـ عمرو دياب.. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا..مشروب رخيص يحمي من السكري ويحسّن المصابين به

هواوي تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Mate 60 بميزة من iPhone

غرامة 10 آلاف جنيه..عقوبة استخدام آلات لرفع المياه من المجارى المائية دون ترخيص

أخبار السيارات.. 5 أنواع جديدة بأسعار تبدأ من 690 ألف جنيه.. تعرف على سيارات كريستيانو رونالدو

دعاء للمتوفى يوم الجمعة .. أدركه بـ 20 كلمة حتى الغروب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ