فستان أنغام في جدة يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أنغام في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد المطرزة التي زادت من جاذبيتها، وقد حمل فستانها توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

وتزينت أنغام ببعض المجوهرات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على تسريحة شعر متناسقة مع إطلالتها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/CvfnUueLeva/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==