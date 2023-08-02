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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إعلان أرتباطها...10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها وأعلنت من خلالها أرتباطها.

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بملابس ملفتة...نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

تعتبر ندى الكامل من مشاهير السوشيال الميديا التي تثير الجدل في الكثير من الأحيا بسبب الإطلالات التي تظهر بها، فهي تعتمد على التصميمات الجريئة و الملفتة.

تحرص ندى الكامل على أختيار قطع الملابس التي تبرز أناقتها و تكشف عن قوامها المثالي أيضا، وتقوم بتنسيق الحقائق و الأحذية و قطع الأكسسوارات التي تمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد ندى الكامل على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة مع ملامحها و التي تبرز جمالها أيضا.

 

ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
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