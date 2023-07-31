بملابس ملفتة...نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت نادين نجيم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت شورت قصير للغاية مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

كشفت إطلالة نادين نجيم عن رشاقتها وقوامها المثالي، وانتعلت حذاء صيفيا لافتا، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.