بفستان لافت.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالتها في الساحل |شاهد

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها وذلك خلال استمتاعها بالأجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وتألقت فيفي عبده في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستاناً قصيراً ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المزين بالدوائر ذات اللون الأبيض.

وانتعلت فيفي عبده حذاءً صيفيًا مسطحًا باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على تسريحة شعر بسطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.