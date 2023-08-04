3 أسابيع.. مفاجأة سارة لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز بمباراة المصري

أكد الناقد الرياضي إيهاب النحاس، أن مباراة النادي الأهلي، والنادي المصري، كانت قوية، و الأولي لـ المدير الفني لـ المصري علي ماهر، مع الفريق وقدم أداء مميزا.



وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره على القناة الأولى، أن المباراة كانت مهمة لـ الأهلي و المصري، لأن لا تقبل القسمة على اثنين، وفاز الأهلي.



وأوضح أن فريق الأهلي سيحصل على إجازة لمدة ثلاث أسابيع، بعدما أنهي هذا الموسم، بمكاسب كثيرة.



وأشار إلي أن المصري، كان يريد مصالحة الجماهير، بعد الخسارة في المباراة النهائية، بكأس الرابطة أمام سيراميكا.



وأشاد بتحركات مروان حمدي لاعب المصري، أمس، مؤكدًا أنه هو نجم المباراة".



