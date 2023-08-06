عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد زيارته لـ العلمين.. تعرف على سيارات الشيخ محمد بن زايد الفارهة والحديثة|صور

سيارات سمو الشيخ
سيارات سمو الشيخ محمد بن زايد

يعرف سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان ولي عهد أبو ظبي، بحبه للسيارات الفارهة والحديثة، وبالتالي يمتلك مجموعة ميزة من السيارات المتطورة والحديثة، والتي يوجد بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة، وذلك لتوفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية عند استقلالها أو قيادتها.

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات 

رسميا .. انطلاق نيسان Z نيسمو 2024 الجديدة بقوة جبارة

سعر مرسيدس AMG EQE الكهربائية موديل 2024

- يعرض لكم موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من سيارات سمو الشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد دولة الإمارات العربية :


1- نيسان باترول

نيسان باترول التي يمتلكها الشيخ محمد بن زياد 

يفضل سمو الشيخ محمد بن زايد استقلال سيارة نيسان باترول التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتحتوي باترول علي محرك سعة 8 سلندر ، سعة 5000 سي سي ، وتنتج 408 حصان، و عزم أقصي للدوران 560 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات ، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة.

2- رينج روفر ليموزين

تمتلك سيارة رينج روفر ليموزين 6 ابواب ، ويصل سعرها الي 250 ألف دولار أمريكي ، وهي واحدة من الإصدارات الخاصة التي صنعت خصيصا للشيخ محمد بن زايد.

 رينج روفر ليموزين التابعة للشيخ محمد بن سليمان

تصل سرعة سيارة  رينج روفر ليموزين القصوى الي 200 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني .

3- مرسيدس 220 إس إي

مرسيدس 220 إس إي التي يمتلكها الشيخ محمد بن زياد 

سيارة مرسيدس 220 إس إي من اجمل الإصدارات التي امتلكها الشيخ زايد ، وحصل عليها كـ هدية من شاب لبناني أشتهر بـ اسم عاشق الإمارات، وتم تزين السيارة بـ علم الإمارات عند إهدائها للشيخ محمد بن زايد .

 

نيسان باترول الشيخ محمد بن زايد محمد بن زايد رينج روفر ليموزين مرسيدس 220 إس إي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

موضوعات متعلقة

كيف يمكن طلب سيارات التوثيق للمنزل .. اعرف الطريقة

سيارة MG 6 السيدان الجديدة تباع بأسعار ثابتة.. تعرف عليها

مواصفات رينو أوسترال 2023 المتوافرة بمصر| صور

بـ 400 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك مستعملة للبيع

سيارات هاتشباك جديدة بـ مليون جنيه| صور

لأول مرة.. أوبل كروس لاند الكهربائية تظهر أثناء اختبارها

مواصفات وسعر تويوتا لاندكروزر موديل 2024 | صور

سعر ومواصفات مرسيدس AMG EQE الكهربائية موديل 2024 بالسعودية

ترشيحاتنا

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للطالبات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدا الاثنين

كرونوجراف 1 - 911 .. بورشه تقدم ساعة بـ 400 ألف جنيه|صور

برقم السيارة .. رابط الاستعلام عن المخالفات من الإنترنت

بيطري الجيزة: ضبط 13 طنا و404 كيلو لحوم ومفروم دواجن غير صالحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ