بعد زيارته لـ العلمين.. تعرف على سيارات الشيخ محمد بن زايد الفارهة والحديثة|صور

يعرف سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان ولي عهد أبو ظبي، بحبه للسيارات الفارهة والحديثة، وبالتالي يمتلك مجموعة ميزة من السيارات المتطورة والحديثة، والتي يوجد بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة، وذلك لتوفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية عند استقلالها أو قيادتها.

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

- يعرض لكم موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من سيارات سمو الشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد دولة الإمارات العربية :



1- نيسان باترول

نيسان باترول التي يمتلكها الشيخ محمد بن زياد

يفضل سمو الشيخ محمد بن زايد استقلال سيارة نيسان باترول التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتحتوي باترول علي محرك سعة 8 سلندر ، سعة 5000 سي سي ، وتنتج 408 حصان، و عزم أقصي للدوران 560 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات ، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة.

2- رينج روفر ليموزين

تمتلك سيارة رينج روفر ليموزين 6 ابواب ، ويصل سعرها الي 250 ألف دولار أمريكي ، وهي واحدة من الإصدارات الخاصة التي صنعت خصيصا للشيخ محمد بن زايد.

رينج روفر ليموزين التابعة للشيخ محمد بن سليمان

تصل سرعة سيارة رينج روفر ليموزين القصوى الي 200 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني .

3- مرسيدس 220 إس إي

مرسيدس 220 إس إي التي يمتلكها الشيخ محمد بن زياد

سيارة مرسيدس 220 إس إي من اجمل الإصدارات التي امتلكها الشيخ زايد ، وحصل عليها كـ هدية من شاب لبناني أشتهر بـ اسم عاشق الإمارات، وتم تزين السيارة بـ علم الإمارات عند إهدائها للشيخ محمد بن زايد .