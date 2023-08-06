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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن طلب سيارات التوثيق للمنزل .. اعرف الطريقة

سيارات التوثيق التابعة
سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري

أعلنت وزارة العدل عن طرق استدعاء سيارة التوثيق المتنقلة التباعة لمصلحة الشهر العقاري الي المنازل و الشركات، حيث يبلغ عدد سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية 52 سيارة مجهزة بكافة المعدات والتكنولوجيات المتقدمة .

سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية

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سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية

وتم تخصيص رقم ساخن وهو 15999 لطلب سيارات التوثيق واستدعائها الي المنازل والشركات ، بالإضافة الي اطلاق 10 سيارات توثيق للعمل بداخل محافظة الإسكندرية ومطروح لخدمة المواطنين خلال فترة الصيف .

وتم تجهيز سيارات التوثيق المتنقلة بكافة المعدات الحديثة من أجل تقديم افضل خدمة للمواطنين وبصورة حضارية ، وتعمل سيارات التوثيق علي مدار اليوم ، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً حتي الساعة 3 مساءً، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتي الساعة 9 مساء .

سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية

ويتواجد عدد 2 سيارة توثيق متنقلة داخل محافظة الإسكندرية في سيدي كرير وقرية روزانا، و عدد 8 سيارات توثيق تعمل بمحافظة مطروح في قسم شرطة الحمام ، والكيلو 82 ، وزهران مول،  ومارينا 2 ومارينا 4، ومدينة العلمين الجديدة، وبورتو جولف مارينا، ومراسي، ونقطة شرطة سيدي عبد الرحمن.

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