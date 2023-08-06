كيف يمكن طلب سيارات التوثيق للمنزل .. اعرف الطريقة

أعلنت وزارة العدل عن طرق استدعاء سيارة التوثيق المتنقلة التباعة لمصلحة الشهر العقاري الي المنازل و الشركات، حيث يبلغ عدد سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية 52 سيارة مجهزة بكافة المعدات والتكنولوجيات المتقدمة .
وتم تخصيص رقم ساخن وهو 15999 لطلب سيارات التوثيق واستدعائها الي المنازل والشركات ، بالإضافة الي اطلاق 10 سيارات توثيق للعمل بداخل محافظة الإسكندرية ومطروح لخدمة المواطنين خلال فترة الصيف .
وتم تجهيز سيارات التوثيق المتنقلة بكافة المعدات الحديثة من أجل تقديم افضل خدمة للمواطنين وبصورة حضارية ، وتعمل سيارات التوثيق علي مدار اليوم ، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً حتي الساعة 3 مساءً، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتي الساعة 9 مساء .
ويتواجد عدد 2 سيارة توثيق متنقلة داخل محافظة الإسكندرية في سيدي كرير وقرية روزانا، و عدد 8 سيارات توثيق تعمل بمحافظة مطروح في قسم شرطة الحمام ، والكيلو 82 ، وزهران مول، ومارينا 2 ومارينا 4، ومدينة العلمين الجديدة، وبورتو جولف مارينا، ومراسي، ونقطة شرطة سيدي عبد الرحمن.