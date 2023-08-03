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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 400 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك مستعملة للبيع

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك مستعملة للبيع

اتجه المواطنين المصريين الآن المقبلين علي شراء سيارات الي سوق السيارات المستعمل ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة الكثير من التعثرات منها عدم استقرار سعر الدولار، ولكن سوق السيارات المستعمل يتميز بأسعاره المتوسطة وتوافر قطع غيار السيارات المستعملة بسهولة .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات المستعملة التي لا يتعدى سعرها الـ 400 ألف جنيه، منها اوبل استرا، وفورد فوكس، ونيسان صني ، وشيفروليه أفيو ، وميتسوبيشي لانسر :

1- أوبل استرا السيدان

تتوافر سيارة أوبل استرا السيدان  للبيع باللون الأحمر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت استرا من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل استرا السيدان

سعر سيارة أوبل استرا السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المستعمل المصري يصل الي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وأدائها .

2- فورد فوكس الهاتشباك  

تحتوي سيارة فورد فوكس الهاتشباك  علي محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وبها ناقل حركة أوتوماتيك وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 228 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، ورخصتها سارية لمدة سنتين .

 فورد فوكس الهاتشباك  

تتوافر سيارة فورد فوكس الهاتشباك  موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وشكلها الخارجي .

3- نيسان صني السيدان

تعرض سيارة نيسان صني السيدان للبيع باللون الذهبي ، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت صني من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية لمدة 10 شهور .

 نيسان صني السيدان

نيسان صني السيدان تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- شيفروليه افيو السيدان

قطعت سيارة شيفروليه افيو السيدان  مسافة سير تصل الي 140 ألف/كمن وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي ، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

شيفروليه افيو السيدان


تتوافر سيارة شيفروليه افيو السيدان موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب محرك السيارة ، وشكلها الخارجي .

5- ميتسوبيشي لانسر السيدان

تنتمي سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الي فئة السيارات السيدان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك ، وقطعت مسافة تصل الي 375 ألف/كم، وتباع لانسر باللون الأحمر وبها رخصة سارية لمدة عام، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

ميتسوبيشي لانسر السيدان

تأتي سيارة ميتسوبيشي لانسر السيدان موديل 1998 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

اوبل استرا فورد فوكس نيسان صني شيفروليه أفيو ميتسوبيشي لانسر

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