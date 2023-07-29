عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 850 حصانا .. فورد DARK HORSE بتعديلات هينيسي الجديدة |صور

فورد DARK HORSE المعدلة
فورد DARK HORSE المعدلة

تواصل عملاقة مجال تعديل السيارات "هينيسي" من تألقها، بعد أن كشفت النقاب عن احدث ترقياتها للنسخة فورد موستنج شيلبي GT500، والتي حصلت على حزمة من التعديلات القوية والمميزة، شملت الناحية الفنية إلى جانب الكثير من اللمسات الخارجية.

بقوة 1200 حصان.. فورد موستنج شيلبي GT500 المعدلة من هينيسي |صور

هينيسي تضع لمساتها الساحرة على « GMC يوكون دينالي »| شاهد

القدرات الفنية لسيارة فورد DARK HORSE المعدلة من هينيسي

فورد DARK HORSE المعدلة

جاءت السيارة فورد DARK HORSE المعدلة من هينيسي بلقب جديد وهو "H850"، واضافت اليها سوبر تشارج يجعلها تنتج قوة إجمالية قدرها 850 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 881 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 10 سرعات أو اخرى يدوية سداسية النقلات.

 

وتستمد النسخة القياسية من السيارة فورد DARK HORSE قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طبقًا لاصدارت الجيل الرابع طراز V8، سعة 5000 سي سي متنفس طبيعي، يمكنه أن يضخ قوة قدرها 500 حصانا، و 567 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

فورد DARK HORSE المعدلة

ترقيات جديدة هينيسي للنسخة الرياضية فورد DARK HORSE

 

ظهرت السيارة المعدلة فورد DARK HORSE أو صاحبة اللقب الجديد H850، بعدد من اللمسات الخارجية يتضمن جناح خلفي وصادم أمامي مصنوع من الياف الكربون، بالاضافة إلى جنوط رياضية جديدة تتكون من 10 اضلاع، وبعض الملصقات الجانبية التي تحمل الرقم 1، مع خطوط عريضة بالمقدمة وشعار هينيسي.

ويذكر أن سعر النسخة القياسية من السيارة فورد DARK HORSE يبدأ من 59,270 دولار أمريكي، بينما لم تكشف هينيسي عن سعر نسختها المعدلة H850 حتى هذا الوقت.

تينيسي فورد موستنج المعدلة Dark Horse سيارة فورد DARK HORSE فورد DARK HORSE المعدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

تراجع حاد يضرب الذهب بقيمة 300 جنيه للجرام|اعرف الحقيقة وسعر عيار21 الآن

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

موضوعات متعلقة

الأرخص بين سيارات MG بالسوق المصري.. كم يبلغ سعرها؟

بهذا السعر .. اشتري كيا اكسيد موديل 2024 بالسوق المصري

أخبار السيارات| أسعار هيونداي توسان الجديدة في مصر..أحد الأثرياء ينقل سيارته الخاصة للطابق الـ44.. 5 سيارات رياضية تقدمها شيري تبدأ من 600 الف

السعر الجديد لـ BMW 218I M Sport موديل 2024 .. صور

لمحبي السيارات الرياضية .. أسعار BMW X4 موديل 2023 في مصر

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 في مصر .. صور

أرخص سيارة عائلية يمكن شرائها بالسوق المصري .. اعرف سعرها

تبدأ من 600 ألف جنيه.. سيارات رياضية تقدمها شيري بالسوق المصري |صور

ترشيحاتنا

في ذكري ميلاد ماري باي باي .. حكايتها في سجن النساء وسبب طلاقها

اليوم .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات.. تعرف عليها

وزيرة الثقافة: مشاركة مصرية مميزة بمهرجان جرش.. رقص شعبي وفرق شبابية

دعم الأطفال بلا مأوي أبرزها| أهداف صندوق الوقف الخيري .. اعرفها

طبق سوري شهير.. طريقة عمل كباب الحلة

بقوة 850 حصانا .. فورد DARK HORSE بتعديلات هينيسي الجديدة |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أولى عروض «ثقافتنا في إجازتنا» بدمياط الجديدة وسط حضور كبير |صور

سيدة تثير الجدل بفقدان نصف وزنها بدون حرمان في وقت قياسي|القصة كاملة

طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ