بقوة 850 حصانا .. فورد DARK HORSE بتعديلات هينيسي الجديدة |صور

تواصل عملاقة مجال تعديل السيارات "هينيسي" من تألقها، بعد أن كشفت النقاب عن احدث ترقياتها للنسخة فورد موستنج شيلبي GT500، والتي حصلت على حزمة من التعديلات القوية والمميزة، شملت الناحية الفنية إلى جانب الكثير من اللمسات الخارجية.

القدرات الفنية لسيارة فورد DARK HORSE المعدلة من هينيسي

فورد DARK HORSE المعدلة

جاءت السيارة فورد DARK HORSE المعدلة من هينيسي بلقب جديد وهو "H850"، واضافت اليها سوبر تشارج يجعلها تنتج قوة إجمالية قدرها 850 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 881 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 10 سرعات أو اخرى يدوية سداسية النقلات.

وتستمد النسخة القياسية من السيارة فورد DARK HORSE قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طبقًا لاصدارت الجيل الرابع طراز V8، سعة 5000 سي سي متنفس طبيعي، يمكنه أن يضخ قوة قدرها 500 حصانا، و 567 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

فورد DARK HORSE المعدلة

ترقيات جديدة هينيسي للنسخة الرياضية فورد DARK HORSE

ظهرت السيارة المعدلة فورد DARK HORSE أو صاحبة اللقب الجديد H850، بعدد من اللمسات الخارجية يتضمن جناح خلفي وصادم أمامي مصنوع من الياف الكربون، بالاضافة إلى جنوط رياضية جديدة تتكون من 10 اضلاع، وبعض الملصقات الجانبية التي تحمل الرقم 1، مع خطوط عريضة بالمقدمة وشعار هينيسي.

ويذكر أن سعر النسخة القياسية من السيارة فورد DARK HORSE يبدأ من 59,270 دولار أمريكي، بينما لم تكشف هينيسي عن سعر نسختها المعدلة H850 حتى هذا الوقت.