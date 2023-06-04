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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هينيسي تضع لمساتها الساحرة على « GMC يوكون دينالي »| شاهد

هينيسي تضع لمساتها
هينيسي تضع لمساتها الساحرة لـ " GMC يوكون دينالي"

تواصل شركة هينيسي المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها بعد أن كشفت النقاب عن احدث تعديل لها، شمل النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV " GMC يوكون دينالي "، والتي تمتعت بباقة من الترقيات.

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ونشرت قناة Hennessey Performance عبر موقع YOUTUBE، مقطع فيديو جديد يظهر التحديثات الخاصة بالسيارة GMC يوكون دينالي، مع استعراض مميز لقوة التسارع، إلى جانب تناول ابرز التعديلات الخارجية مثل نظام التعليق والتجهيزات المستخدمة.

هينيسي تضع لمساتها الساحرة لـ " GMC يوكون دينالي"

هينيسي تضع لمساتها الساحرة لـ " GMC يوكون دينالي"

 

احتفظت هينيسي بإطارات المصنع، والتي يتم طرحها بقياسات تتراوح بين 19 و 21 بوصة، بينما قدمت بعض الخيارات الخاصة باختيار لون الجنوط بين الفضي والاسود، بينما تمتعت بتجهيزات تتضمن نظاما صوتيا طراز BOSE مكون من 18 مكبر، ولمسات داخلية من خشب بالدو صاحب المسام المفتوحة والمميزة، مع شاشة قياسية تعمل باللمس قياس 10.2 بوصة.

 

وعملت هينيسي على تعديل برنامج إدارة المحرك، واضافة نظام عادم مقاوم للصدأ من الفولاذ، ومبرد داخلي عالي التدفق، إلى جانب نظام تهوية جيد ونظام سحب جديد عالي التدفق أيضا، مع قدرات فنية تتمثل في محرك بقوة 650 حصانا، و 658 رطل/قدم، بدلاً من القوة القياسية والتي تتمثل في 420 حصانا، و 460 رطل/قدم من العزم الأقصى للدوران.

 

شاهد .. تعديل مميز للنسخة GMC يوكون دينالي من Hennessey Performance

GMC يوكون دينالي GMC يوكون دينالي تينيسي تعديل مميز

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