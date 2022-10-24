لمسات هينسي المميزة تضع تشالنجر Jailbreak في المقدمة | صور وفيديو

استطاعت شركة هينسي الامريكية، أن تكتب اسمها بأحرف من ذهب في مجال تعديل السيارات، حيث أضافت الكثير من اللمسات المميزة لعدد كبير من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لأبرز مصنعي السيارات حول العالم.

تشالنجر هيلكات Jailbreak

وحصلت السيارة تشالنجر هيلكات Jailbreak على تعديل مميز من شركة هينيسي بيرفورمانس الامريكية لتظهر في ثوب جديد، بعد أن اضافت اليها باقة من التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بقدرات المحرك، إلى جانب المظهر الخارجي للسيارة.

تشالنجر هيلكات Jailbreak

بقوة تصل إلى 1000 حصان.. تعديلات مميزة لـ تشالنجر هيلكات Jailbreak

دعمت السيارة تشالنجر هيلكات Jailbreak بنظام حقن وقود fuel injectors، إلى جانب سوبر تشارجر جديد طراز HPE1000، بالاضافة إلى رؤس محسنة بالمحرك، وبهذه التعديلات المميزة استطاع محرك السيارة أن يضخ قوة قدرها 1000 حصان، والتي تبدو هائلة على الرغم من عدم الإفصاح عن معدلات التسارع.

تشالنجر هيلكات Jailbreak

ويصل العزم الاقصى للدوران الخاص بالسيارة تشالنجر هيلكات Jailbreak، بعد تعديلات هينيسي بيرفورمانس إلى 1.285 نيوتن/متر، بينما ظلت تحتفظ بقدرات ناقل الحركة الاوتوماتيكي القياسي، والذي يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

تشالنجر هيلكات Jailbreak

وحصلت السيارة تشالنجر هيلكات Jailbreak على طلاء لامع ومميز، بالاضافة إلى ظهور السيارة بشبكة أمامية متعدد الفتحات الهوائية، وناشر أمامي نحيف يقترب إلى الأرض مع هيئة رياضية، إلى جانب جنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، مدعوم باطارات تناسب مختلف الفصول من طراز بيريللي الشهيرة، مع منظومة العادم الثنائية ذات الاداء الرياضي.