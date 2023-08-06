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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري .. صور

قائمة أسعار سيارات MG
قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري

شهدت عدد من إصدارات شركة MG بعض الزيادات السعرية الجديدة، شملت النسخة  MG RX5 Plus 2023 والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 20 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة ام جي 5 حيث زادات 10 الاف جنيه، والنسخة ZS التي ارتفعت بنسبة 20 الف جنيه، بينما ثبتت اسعار النسخة MG6.

الزيادة الأولى .. أسعار MG RX5 Plus 2023 الشكل الجديد

10 آلاف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ MG 5 بالسوق المصري

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري

قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري

1 - MG RX5 Plus  موديل 2023 

 

تحتوي السيارة MG RX5 Plus  موديل 2023 على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصان، و 275 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة.

 

اسعار السيارة MG RX5 Plus  موديل 2023

 

الفئة الأولى MG RX5 Plus 2023 بقيمة قدرها مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية MG RX5 Plus 2023 بقيمة قدرها مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.

قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري

2 – MG5

 

تستخدم السيارة MG 5 محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيك، ويصل استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

اسعار MG5 الجديدة في السوق المصري 

 

الفئة الأولى MG 5بقيمة قدرها 689.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية MG 5بقيمة قدرها 729.990 ألف جنيه بدلاً من 719.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة MG 5بقيمة قدرها 759.990 ألف جنيه بدلاً من 749.990 ألف جنيه.

قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري

3 – MG ZS

 

تحتوي السيارة MG ZS على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج 119حصان، و 150 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات مع تقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى وقت تسارع يقدر بـ 10.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

 

أسعار السيارة MG ZS

 

الفئة الأولى لم تتوافر وكان آخر سعر لها قد وصل إلى 779.990 ألف جنيه

 

الفئة الثانية بقيمة قدرها 804.990 ألف جنيه بدلاً من 804.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 819.990 ألف جنيه بدلاً من 819.990 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 839.990 ألف جنيه بدلاً من 839.990 ألف جنيه.

قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري

4 -  MG 6

 

ينتج محرك السيارة MG 6 قوة قدرها 169 حصان، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك سباعي النقلات جر أمامي، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.8 ثانية.

 

الاسعار الرسمية للسيارة MG 6

 

الفئة الاولى MG 6بقيمة قدرها 889.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG 6بقيمة قدرها 954.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG 6بقيمة قدرها 954.990 ألف جنيه.

اسعار سيارات MG السوق المصري MG RX5 Plus موديل 2023 MG5 mg zs MG 6

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