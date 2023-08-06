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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ60 جنيه التذكرة.. مرعى البريمو وع الزيرو ينضمان لعروض سينما الهناجر ومركز الابداع

صدى البلد

فى إطار البرنامج السينمائى الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والذى يتضمن عرض أحدث الأفلام السينمائية باسعار مخفضة بسينما الهناجر وسينما مركز الإبداع الفني – بساحة دار الاوبرا المصرية- التابعتين لقطاع الصندوق . 

وينضم فيلمى "مرعى البريمو" بطولة النجوم محمد هنيدى، أحمد بدير، لطفى لبيب، غاده عادل، علاء مرسى ، ومحمد محمود اخراج سعيد حامد ، وفيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانه مراد، شريف سلامه إخراج محمد جمال العدل.

بالاضافة إلى استمرار عرض أفلام: "البعبع" بطولة امير كراره، باسم سمره، ياسمين صبرى، وإخراج حسين المنباوى ، "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، و كريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى ، و "تاج" بطولة تامر حسنى و دينا الشربينى ، اخراج ساره وفيق.

وتعرض الأفلام فى حفلات : 10 صباحًا ، 12 ظهرًا، 2 ظهرا، 4عصرا،6 مساء كالتالى:
سينما الابداع: "ع الزيرو" حفلات :10، 2، 6- "مرعى البريمو"" حفلتى 12، 4 .
 

سينما الهناجر: "البعبع" حفلة: 10 صباحا -  "تاج" حفلتى: 12 و 4-  "بيت الروبى" حفلتى:2 ، و6 مساء.
 

يعد هذا الحدث فرصة لعشاق الفن  لتقديم احدث الافلام  بأسعار مخفضة 60 جنيه. 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 3.162.557 جنيه،  حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

مرعي البريمو 

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، حقق ايرادات امس وصلت إلى 1.091.470 جنيه يتصدر بها قائمة الأفلام المعروضة حاليا. 

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

ع الزيرو 

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 805.686 جنيه، واحتل المركز الثاني في أول أيام عرضه بعد فيلم “مرعي البريمو”. 

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

أمير كرارة صندوق التنمية الثقافية كريم محمود عبد العزيز قطاع صندوق التنمية الثقافية مركز الابداع الفني مرعى البريمو محمد جمال العدل محمد هنيدي

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