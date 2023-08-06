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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية التظلم ودفع مخالفات المرور من الموبايل

كيفية دفع مخالفات
كيفية دفع مخالفات المرور من الموبيل

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية دفع مخالفات المرور بالموبايل، ، لتسهيل عملية الحصول على شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات، والتي هي شرط أساسي للترخيص.

كيفية دفع مخالفات المرور 2023

ويقدم موقع صدى البلد، كيفية دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة لخدمة معرفة مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة والمركبات.

كيفية دفع مخالفات المرور

كيفية دفع مخالفات المرور من الموبايل

  1. الدخول على  تطبيقات الدفع المسجلة على الهاتف ومربوطة بالفيزا
  2. إدخال الرقم القومي
  3. إدخال الجزء الرقمي من اللوحة
  4. إدخال رقم الموبايل
  5. يتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل
كيفية دفع مخالفات المرور

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2023

  1.  الدخول على موقع النيابة العامة
  2. اختر أيقونة بيانات المرور
  3. اختر أيقونة خدمة الاستعلامات
  4. حدد نوع المخالفات التي تريد التظلم عليها
  5. حدد إجمالي المخالفات على حسب الرغبة
  6. انتظار نتيجة التظلم

كيفية عمل تظلم إلكتروني على مخالفات المرور

وتتاح خدمة تقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

طريقة سداد قيمة مخالفات المرور 2023 بالموبايل

  1. الدخول إلى موقع النيابة العامة
  2. اختر خدمات المرور
  3. اختر أيقونة الدفع
  4. اختر مخالفات رخص المركبات أو القيادة
  5. أدخل البيانات المطلوبة
  6. اضغط على إجمالي المخالفات
  7. اختر طريقة الدفع
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