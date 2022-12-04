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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

يبحث الملايين من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب الذي سجل ارتفاعا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية، وخاصة عياري 21 و 18، واللذان ارتفع سعرهما في حالات الشراء، واستقر  في حالة البيع.

سعر الذهب

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بأسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة عياري  24 و 21  في السوق.

ذهب

 

سعر جرام الذهب بالجنيه 

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,886 شراء 1,931 جنيها
الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,729 شراء 1,770 جنيها
الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,650 شراء 1,690 جنيها
الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,414 شراء 1,490 جنيها للبيع 
الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,100 شراء 1,127 جنيها للبيع
الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 943 شراء 966 جنيها للبيع
 

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سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل  الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

مصنعية الذهب اليوم أسعار الذهب المستعمل دمغة الذهب اليوم سعار الذهب

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