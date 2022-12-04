2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

يبحث الملايين من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب الذي سجل ارتفاعا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية، وخاصة عياري 21 و 18، واللذان ارتفع سعرهما في حالات الشراء، واستقر في حالة البيع.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بأسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة عياري 24 و 21 في السوق.

ذهب

سعر جرام الذهب بالجنيه

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,886 شراء 1,931 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,729 شراء 1,770 جنيها

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,650 شراء 1,690 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,414 شراء 1,490 جنيها للبيع

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,100 شراء 1,127 جنيها للبيع

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 943 شراء 966 جنيها للبيع



سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.