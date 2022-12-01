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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

للتقديم بالنيابة والجيش والشرطة.. كيفيه استخراج قيد عائلي أونلاين

قيد عائلي
قيد عائلي

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، كيفية استخراج قيد عائلي مميكن  من خلال بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية أو أقرب سجل مدني تابع للمواطنين، أو المجمع الشرطي لخدمة المواطنين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

ويبحث المقدمين علي الوظائف والنيابة والجيش وللطلاب المتقدمين للكليات العسكرية عن استخراج قيد عائلي مميكن، والذي يسعى عليه الكثير من المواطنين، لتقديمه في المصالح والوظائف الخاصة التي تحتاج إلى ذلك،والتقديم على بطاقة تموين.
 

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كيفية التسجيل على موقع وزارة الداخلية لاستخراج قيد عائلي


ويمكن استخراجه أونلاين من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، والتسجيل كالتالي:-

إنشاء حساب على موقع الداخلية

طلب بعض البيانات الأساسية

كتابة الاسم الرباعي

كتابة رقم بطاقة الرقم القومي

رقم الهاتف 

وسيتم من خلاله إرسال كود

يدخل في الموقع للتأكد من الرقم

وأخيرا تتم عملية التسجيل

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي 

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة 

لأول مرة يحتاج عدة أوراق، وهي كالتالي:-

شراء نموذج 40
صورة من بطاقة الرقم القومي 

 وثيقة الزواج الخاصة بزوجته وزوجاته وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب الخدمة
 توافر شهادة ميلاد للأبناء 
  صور شهادة الوفاة للمتوفيين من هذه الأسرة.

أماكن استخراج  قيد عائلي أونلاين

 ويمكن استخراجه من خلال موقع وزارة الداخلية إلكترونيا،  أو من خلال السجلات المدنية المنتشرة على أنحاء الجمهورية،والتابع لسكن المواطنين، أو أقرب مجمع شرطي .

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خطوات استخراج قيد عائلي إلكتروني

وبعد تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، يمكنك الدخول على خدمات الموقع واتباع التالي:-

 اختيار خدمات السجل المدني

 اضغط على استخراج قيد عائلي

 سيطلب منك إدخال بياناتك

 وتحديد درجة قرابة

الضغط على مربع قرأت الإرشادات وموافق على الشروط والأحكام

وبعد ذلك يتم الضغط التالي

شروط استخراج القيد العائلي

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هناك شروط يجب توافرها عند الحصول عليه وهي كالتالي:

 

 أن يتواجد الشخص نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية

شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة من أهم شروط استخراج القيد العائلي

شهادة وفاة مميكنة للأفراد المتوفين

لا بد من توافر وثيقة زواج ممكينة

سعر استخراج القيد العائلي أولاين

سعر استخراج القيد العائلي هو 64 جنيها، في حالة طلبه  إلكترونيا ويضاف عليه 12 جنيها خدمة توصيل للمنزل، بالإضافة إلى 2-4 جنيهات خدمة التحصيل الإلكتروني، ليصبح المبلغ بالكامل 78.4 جنيه، و عند استخراجه من السجل المدني تبلغ قيمة الرسوم 30 جنيها فقط.

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