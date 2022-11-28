لتجنب المضاعفة.. ادفع مخالفات المرور اونلاين

أطلقته نيابة المرور خدمة معرفة المخالفات المروريه الخاصة السيارات، وذلك من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، أو موقع مخالفات نيابة المرور.

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية دفع مخالفات السيارات بشكل الإلكتروني، لتسهيل عمليه الحصول علي شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات.

دفع مخالفات المرور عن طريق مكاتب البريد



بتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة للكشف عن مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة، وفي حالة عدم وجود مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم من أجل تخفيض الرسوم، وسوف تصلك رسالة نصية قصيرة تتضمن حالة التظلم.

كيفية دفع مخالفات المرور

وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

كيفية دفع مخالفات المرور عن طريق فوري 2022

دفع مخالفات المرور فوري وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

كيفية دفع مخالفات المرور

كيفية دفع مخالفات المرور من المنزل

يجب الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي، وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل، وهي خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عملا.

مخالفات المرور التي لا يجوز التصالح فيها



وشرح قانون المرور بعض مخالفات المرور التي لا يجوز التصالح فيها، وهي قيادة السيارة دون لوحات معدنية، والسير عكس الاتجاه، وحيازة أجهزة لكشف أجهزة الرادار، وتعمد السائق تعطيل حركة المرور، والاعتداء على أفراد المرور، والتحميل العشوائي لمركبات الأجرة.