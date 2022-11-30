كيفية استخراج برنت تأمينات إلكتروني

يمكن استخراج برنت تامينات اونلاين، من خلال المكاتب التابعه للهيئة القومية للتامين الاجتماعي،و التي تحدد الموقف التاميني للموظفين العاملين بالقطاعات المختلفه.

استخراج برنت تأمينات الكتروني

و أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية استخراج برنت تأمينات إلكترونيا بطريقة بسيطة من خلال التسجيل علي موقع الهيئة من علي الانترنت، في دقائق معدودة بالدخول علي التأمينات الاجتماعية بالموقع.

استخراج برنت تأمينات2022

ولاستخراج برنت تأمينات إلكتروني يجب اتباع الاتي:

عليك الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى

الضغط على ​​بدء الخدمة

إدخال البيانات الشخصية، والتي تشمل البيانات الرئيسية، وهي: الرقم القومى والاسم الأول للأم.

اضغط على زر إرسال الطلب.

ستظهر بيانات الرقم التأمينى.

استخراج برنت تأمينات 2022

يقوم الموظف المختص بعمل استعلام عن الرقم التأميني، ويستخرج بسهولة في نفس اليوم

إذا لم يتواجد رقم تأميني ، يتم تسجيل رقم تأميني باسم الشخص.

كيفية استخراج برنت تأمينات

بمعرفة مكتب التأمينات التابع له

الذهاب إلى مكتب التأمينات

تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للموظف المختص من أجل الاطلاع عليها

الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

وتشمل الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

1- شهادة الميلاد أصل

2- صورة للاطلاع عليها واستخدامها

استخراج برنت تأمينات

أماكن استخراج برنت تأمينات



يمكن استخراج برنت تأمينات من أقرب مكتب تأمينات أو مكتب التأمينات الرئيسي في المحافظة، مع ضرورة توافر شهادة ميلاد وصورة منها.

استخراج برنت تأمينات

مواعيد استخراج برنت تأمينات 2022

تكون مواعيد استخراج برنت تأمينات 2022 في مكاتب التأمينات يوميًا، ما عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، وتكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 ظهرا.

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سعر برنت التأمين 2022

هيئة التأمينات أتاحت استخراج برنت تأمينات مجانا بدون أي رسوم.

مدة صلاحية برنت التأمينات

مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.

استخراج برنت معاش

يبحث الكثير عن كيفية استخراج برنت معاش أون لاين إلكترونيا ، ويمكن للمواطن الذي أصبح على المعاش أن يستعلم عن معاش التأمينات الاجتماعية.

استخراج برنت معاش يتم بكل سهولة من خلال موقع هيئة للتأمينات وإدخال الرقم التأميني للشخص الراغب في استخراج برنت معاش.