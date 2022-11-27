كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات والـ باي بال

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج كارت ميزة أونلاين، والذي يستخدم لصرف المعاشات أو بكل سهولة من خلال عدة بنوك إلكترونيا، و تعد فيزا البريد المصري من أفضل البطاقات حتى الآن للربط بالـ باي بال.

طريقة استخراج فيزا البريد

التوجه إلى أقرب فرع من فروع البريد المصري، المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

يقوم المستخدم بطلب فيزا ميزا، لأنها هي الوحيدة الصالحة للاستخدام الإلكتروني واستلام الأموال.

يتم دفع مبلغ ثلاثون جنيه مصري، رسوم استخراج الفيزا.

مميزات فيزا البريد

صرف المعاشات

إمكانية شحنها من أي مكتب بريد في مصر.

يتم السحب منها من خلال ماكينات السحب الآلي بكل سهولة.

عدم وجود رسوم شهرية أو سنوية.

عمولتها بسيطة أثناء عمليات الشحن.

إمكانية عمل حملات إعلانية على الفيس بوك والشراء عبر الإنترنت من خلالها.

تتيح لحامليها إمكانية تحويل واستلام الأموال، فضلاً عن إمكانية تحويل المرتبات والشراء من المتاجر الإلكترونية.

إمكانية تفعيل حساب المستخدم على الباي بال تفعيل كامل، حتى يتم استلام وإرسال الأموال من خلالها بكل سهولة.

كارت ميزة للمعاشات

خطوات تفعيل فيزا البريد



تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يتم الاتصال بخدمة العملاء في البريد المصري وهو 0235315900، للمتابعة معهم حتى يتم الانتهاء من تفعيل الفيزا،عند الاتصال سوف يتواصل المستخدم مع أحد موظفي خدمة العملاء، وهنا يتوجب عليه إدخال الاسم ورقم الفيزا، ومن ثم سوف يقوم الموظف بتفعيل الفيزا في الوقت نفسه، لتصبح صالحة للاستخدام.



كيفية استلام الأموال في باي بال عن طريق فيزا البريد



يتم إرسال الأموال إلى الباي بال ومن ثم يتم الانتظار لمدة 3 أيام، وبعد انقضاء هذه المدة يتم التوجه إلى أي ماكينة صراف آلي، ويتم سحب الأموال منها بمنتهى السهولة.

طريقة ربط فيزا البريد بالباي بال لاستلام الأموال

لابد من القيام بربط الفيزا أولاً بالباي بال، ويتم ذلك من خلال إضافة مبلغ مالي على الفيزا بحد أدنى مائة جنيه، ومن هنا يقوم أحد موظفي البريد المصري بربط الفيزا بالباي بال بكل سهولة.

كارت ميزة للمعاشات

الأوراق المطلوبة لتجديد فيزا المعاشات

صورة بطاقة الرقم القومى.

استخراج كارت ميزة من البريد

من خلال التوجه الى اقرب مكتب بريد متاح أمام الشخص.

وتقديم البطاقة للموظف المختص ورسوم استخراج كارت ميزة وهي 15 جنيها .

كيفيه تغيير بطاقة المعاشات الزرقاء

من خلال الذهاب للتأمينات أو البنك الزراعي لاستخراج كارت ميزة، او من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب تأمينات ويتم استخراج كارت ميزة في دقائق بواسطة البطاقة ورقم الهاتف.

كارت ميزة للمعاشات

مميزات فيزا المعاشات الجديدة

تمكن المستفيد منها من دفع فواتير الماء أو الكهرباء أو الشراء الإلكتروني إلى جانب عدد من المميزات الأخرى.