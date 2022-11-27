عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات والـ باي بال

فيزا المعاشات الجديدة
فيزا المعاشات الجديدة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج كارت ميزة أونلاين، والذي يستخدم لصرف المعاشات أو بكل سهولة من خلال عدة بنوك إلكترونيا، و تعد فيزا البريد المصري من أفضل البطاقات حتى الآن للربط بالـ باي بال.

طريقة استخراج فيزا البريد

التوجه إلى أقرب فرع من فروع البريد المصري، المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.
يقوم المستخدم بطلب فيزا ميزا، لأنها هي الوحيدة الصالحة للاستخدام الإلكتروني واستلام الأموال.
يتم دفع مبلغ ثلاثون جنيه مصري، رسوم استخراج الفيزا.

كروت ميزا وخطوط فودافون مجانًا بمؤتمر شباب المحامين

Freelancer.. كيفيه عمل فيزا الفريلانسر لصناع المحتوى

مميزات فيزا البريد

صرف المعاشات
إمكانية شحنها من أي مكتب بريد في مصر.
يتم السحب منها من خلال ماكينات السحب الآلي بكل سهولة.
عدم وجود رسوم شهرية أو سنوية.
عمولتها بسيطة أثناء عمليات الشحن.

إمكانية عمل حملات إعلانية على الفيس بوك والشراء عبر الإنترنت من خلالها.
تتيح لحامليها إمكانية تحويل واستلام الأموال، فضلاً عن إمكانية تحويل المرتبات والشراء من المتاجر الإلكترونية.
إمكانية تفعيل حساب المستخدم على الباي بال تفعيل كامل، حتى يتم استلام وإرسال الأموال من خلالها بكل سهولة.

 كارت ميزة للمعاشات

خطوات تفعيل فيزا البريد
 

تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يتم الاتصال بخدمة العملاء في البريد المصري وهو 0235315900، للمتابعة معهم حتى يتم الانتهاء من تفعيل الفيزا،عند الاتصال سوف يتواصل المستخدم مع أحد موظفي خدمة العملاء، وهنا يتوجب عليه إدخال الاسم ورقم الفيزا، ومن ثم سوف يقوم الموظف بتفعيل الفيزا في الوقت نفسه، لتصبح صالحة للاستخدام.
 

كيفية استلام الأموال في باي بال عن طريق فيزا البريد


يتم إرسال الأموال إلى الباي بال ومن ثم يتم الانتظار لمدة 3 أيام، وبعد انقضاء هذه المدة يتم التوجه إلى أي ماكينة صراف آلي، ويتم سحب الأموال منها بمنتهى السهولة.

طريقة ربط فيزا البريد بالباي بال لاستلام الأموال

لابد من القيام بربط الفيزا أولاً بالباي بال، ويتم ذلك من خلال إضافة مبلغ مالي على الفيزا بحد أدنى مائة جنيه، ومن هنا يقوم أحد موظفي البريد المصري بربط الفيزا بالباي بال بكل سهولة.

 كارت ميزة للمعاشات

الأوراق المطلوبة لتجديد فيزا المعاشات

صورة بطاقة الرقم القومى.

استخراج كارت ميزة من البريد

من خلال التوجه الى اقرب مكتب بريد متاح أمام الشخص.

وتقديم البطاقة للموظف المختص ورسوم استخراج كارت ميزة وهي 15 جنيها .

كيفيه تغيير بطاقة المعاشات الزرقاء

من خلال الذهاب للتأمينات أو البنك الزراعي لاستخراج كارت ميزة، او من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب تأمينات ويتم استخراج كارت ميزة في دقائق بواسطة البطاقة ورقم الهاتف.

 

 كارت ميزة للمعاشات

مميزات فيزا المعاشات الجديدة

 تمكن المستفيد منها من دفع فواتير الماء أو الكهرباء أو الشراء الإلكتروني إلى جانب عدد من المميزات الأخرى.

استخراج فيزا البريد فيزا المعاشات بطاقة المعاشات الزرقاء كارت ميزة من البريد تجديد فيزا المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

بشرة خير.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

موضوعات متعلقة

كيفية الحصول علي معاش تكافل وكرامة

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة أو الموتوسيكل أونلاين

المستعمل هو الحل.. ارتفاع قياسي في سعر الذهب.. وعيار21 يسجل 1440 جنيها

كيفية عمل عقد مسجل للسيارة.. الأوراق المطلوبة وقيمة الرسوم

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

الحق بيع.. الذهب يقفز لأعلى مستوياته بالفترة المسائية

كيفيه استخراج فيش جنائي

لتجنب العقوبة.. كيفيه عمل إقرار ضريبي إلكترونيا

ترشيحاتنا

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

مع اقتراب الشتاء.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة ليلا.. فيديو

المعاش كلمة السر.. تفاصيل إقدام فتاة على قتل شقيقها المريض بالأقصر

أحمد موسى يناشد وزير الصحة لحل أزمة امتناع الصيادلة عن إعطاء الحقن

فودكس لـ صدى البلد: حلولنا تساهم في تقليل هدر الطعام..نتوسع بالمحافظات..والسوق المصري يقدم فرصا كبيرة

اليوم الأول للتداول في البورصة المصرية للسلع .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. وصفات منزلية للتخلص من قشرة الشعر

أغلى عقد في العالم.. تفاصيل عرض عربي لضم رونالدو بعد مونديال قطر

مع تناول هذه الأدوية.. احذر خل التفاح على الريق

قبل النوم..ضع نصف ملعقة من الزنجبيل على الحليب|النتيجة ستدهشك

فيديو

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

فارق الحياة وهو ساجد.. طالب الطب أحمد الشرقاوي وحسن الخاتمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ