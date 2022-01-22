لانتهاء صلاحيتها.. التأمينات تناشد حاملي البطاقات الزرقاء سرعة تغييرها

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكيه الخاصة بالهيئة " البطاقة الزرقاء " لقرب انتهاء صلاحيتها إلي بطاقات كارت ميزه مجاناً و ذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي .

و أشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة انه يمكن للقائم بالصرف " بالبطاقات الزرقاء " التوجه الي أقرب مكتب تأمينات من محل السكن و معه أصل بطاقة الرقم القومي و صوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزه دون تحمل اية أعباء مالية و كذلك يمكنهم التوجه لاي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر و فتح حساب جاري و افادة مكتب التامينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش .

و تابع انه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلي أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف .

و أضاف عوض انه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفه الي ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي التي تبدأ إعتبارا من الشهر الجاري و لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022 إحدي عشر محافظة و هي " السويس - الاسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان " .

و عن المرحلة الثانية أوضح عوض أنها تبدأ إعتبارا من يناير 2022 و لمدة أربعة أشهر حتي نهاية إبريل 2022 و تشمل ثمان محافظات و هي " كفر الشيخ – دمياط – المنوفيه – القليوبيه – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا " أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزه مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري و حتي نهاية مايو 2022 .

وأكد رئيس الهيئة علي ان البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين إنتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة و لن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات .

و يهيب رئيس الهيئة بأهالينا من القائمين بالصرف عدم التزاحم بمكاتب التامينات و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد و خاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع إستمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الإرتباط بمواعيد العمل الرسمية و عدم إنصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب علي كافة خدماته .